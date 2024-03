Ex de Cristian Castro cuenta su versión sobre su rompimiento





29/02/2024 - 20:36:30

Mariela Sánchez reveló más detalles del momento de su ruptura con Cristian Castro . A pesar de que no ha querido dar una entrevista para hablar de la situación, de acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, la argentina sigue muy afectada por su separación con el cantante mexicano. Durante el programa Sale el Sol, la presentadora de televisión aseguró que, tras una llamada telefónica con la asesora inmobiliaria, pudo corroborar que el problema de la ex pareja inició al finalizar el segundo show que Cristian dio junto a Yuri en el Auditorio Nacional.

Marian Sanchez cuenta su versión sobre su rompimiento con Cristian Castro La comunicadora explicó que pudo hablar con Mariela y que aunque no le quiso dar una entrevista sí le autorizó que contara su versión sobre el rompimiento, sobre todo, por todos los ataques que ha recibido en redes sociales desde que dejó el país. “Es un hecho, como yo les dije, que empezó la discusión acabando el segundo concierto, me dice: ‘Sso sí, todo cierto. Sí le manejaba las redes sociales a Cristian porque yo quería que estuviera más activo, y mientras estábamos en Argentina, él me lo solicitó, yo no se lo pedí. Yo no me quiero aprovechar de Cristian porque yo tengo 42 años y siempre he trabajado en bienes raíces, no es que yo estaba esperando la llegada de Cristian para aprovecharme económicamente. Él me dijo -quiero que trabajes en mi equipo-’”, contó Alvarado. Sobre el manejo de las cuentas del intérprete de Lloran las rosas, Ana María comentó: “A su vez ella contrató a una chica y le llevaban, en efecto, las redes sociales, pero dice que antes de irse entregó todo a Darío de León, e incluso hizo un inventario de lo que había en el hotel, en su cuarto, para entregarle todos los regalos que le había hecho Cristian. Dice ‘Para que no digan que me llevé ni los regalos del día de los enamorados’”. Al respecto de los obsequios que el hijo de Verónica Castro le hizo, la periodista detalló: “También dice que sí le regaló cosas, pero en inventario firmado por Darío y su gente, ella regresó todo, y no fue una bolsa lo que le dio, como dijeron, fue un reloj lo más costoso y otras cosas que él le había querido comprar”. De acuerdo con la periodista, Mariela Sánchez continúa sorprendida por la forma en que Cristian Castro resolvió que ella volviera a su país de origen durante su rompimiento. “La discusión se dio a cabo en el coche, sobre los detalles de la discusión me dijo que esos prefería no decirlos, pero que fue muy raro porque cuando iban en el coche, de pronto, Darío de León ya tenía el boleto de regreso, dice: 'Cuando empezamos la discusión me dice ‘Ah, toma, este es tu boleto de regreso'. ¿Por qué ya tenían el boleto de regreso preparado?, lo desconoce”, explicó Alvarado. Finalmente, Mariela le contó los motivos por los que apareció desencajada y afligida en el Aeropuerto de la Ciudad de México. “Incluso en medio de la discusión, Cristian Castro no llegó al hotel junto con ella, cuando le dijo ‘Hasta aquí quedamos’. En la camioneta fue la discusión y entonces dijo ‘Ya tienes tu regreso’ (…) Entonces ella dice que llegó tan triste al hotel que empacó sus cosas (…) y ‘Me fui al aeropuerto, por eso me vieron tan triste y llorando’”, finalizó la comunicadora.