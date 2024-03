Shannen Doherty narra cómo es que el cáncer afecta en su vida sexual





29/02/2024 - 20:32:13

Hace nueve años que Shannen Doherty lidia contra el cáncer y no ha sido fácil para ella en ningún aspecto, así lo relató en una reciente entrevista para su podcast Let’s Be Clear.

Shannen Doherty perdió el apetito sexual tras medicamentos oncológicos La actriz estadounidense dijo que el cáncer, además de afectar su salud, dañó su apetito sexual y la autopercepción. Fue en 2015 cuando por primera vez le detectaron este mal y en 2019 recibió la noticia de que le había avanzado en etapa 4. Lamentablemente para controlarlo y con la esperanza de curarlo, se ha sometido a tratamientos y medicamentos oncológicos que han impactado negativamente en su libido. “Cuando no te sientes bien contigo misma, eso va a matar tu libido”, compartió la protagonista de la popular serie Beverly Hills 90120 con su amiga, la modelo Anne Marie Kortright. “Pero luego, cuando realmente afecta a tu libido, cuando los medicamentos te quitan la libido o hacen que las cosas no sean tan placenteras, el sexo no sienta tan bien”, añadió. La actriz de 52 años, quien se divorció del fotógrafo Kurt Iswarienko en abril de 2023, mencionó que, buscando soluciones para mejorar su vida sexual cuando estaba casada, acudió a una renombrada ginecóloga especializada en enfoques alternativos de la salud femenina y le dio juguetes sexuales que ella guardó en su bolsa. Admitió que permanecieron en su casa sin que los usara. A pesar de su reticencia inicial, Shannen profundizó en un entendimiento más amplio de cómo el cáncer y el proceso de envejecimiento afectan profundamente la autoestima y la identidad personal. “Envejecer no sólo afecta al exterior. También afecta a la forma en que tu cuerpo reacciona y responde. Y si a eso le añades la medicación contra el cáncer, la quimioterapia, etcétera, todo se va al traste y te quita la confianza en ti misma, te quita la identidad”, reflexionó. En fecha reciente, Shannen Doherty reveló que tras su más reciente tratamiento se rompió la barrera hematoencefálica, lo cual calificó como un milagro en la lucha por su recuperación. Su progreso va tan bien y tiene muchas esperanzas de vivir saludable que en noviembre del año pasado dijo que está abierta de nuevo al amor. La barrera hematoencefálica es la encargada de que ciertas sustancias como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, pasen al encéfalo y al mismo tiempo, impide el paso a bacterias e incluso medicamentos que generalmente se utilizan en el tratamiento contra el cáncer.