Creemos pide trasladar el parlamento a otra ciudad, mientras no haya garantías en La Paz





29/02/2024 - 19:37:35

Erbol.- La bancada de Creemos, en la Cámara de Diputados, solicitó trasladar la Asamblea Legislativa a otra ciudad, de manera provisional, mientras que en La Paz no haya garantías para el desempeño del trabajo parlamentario. Mediante comunicado, los diputados de Creemos piden que se realice el traslado “hasta que el gobierno de Arce ofrezca las garantías democráticas que necesita la Asamblea Legislativa Plurinacional para funcionar como institución básica de la democracia y de la libertad en Bolivia”. El pronunciamiento se realiza en un momento donde los opositores denunciaron que son víctimas de “secuestro”, por parte de grupos de choque del “arcismo”, para forzarlos a aprobar los créditos internacionales que solicitó el Gobierno. El diputado Oscar Michel señaló que se debe sesionar en un lugar donde no estén funcionarios públicos, impidiendo salir de la Cámara. “Puede ser Tarija, puede ser el mismo departamento de Santa Cruz, puede ser el departamento de Cochabamba, pero tiene que ser en un departamento donde nos garanticen a nosotros que podamos trabajar y podamos debatir”, afirmó. En este conflicto, los opositores exigen aprobar las leyes antiprórroga de magistrados antes de los créditos. Los sectores movilizados en la Asamblea los acusaron de querer chantajear.