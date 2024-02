Murió Cat Janice, la joven mujer que compuso una canción viral en TikTok para dejarle las ganancias a su hijo





29/02/2024 - 12:24:40

El miércoles pasado se dio a conocer que Cat Janice, una cantautora que se hizo viral en TikTok por hacer una canción viral con el motivo de dejarle las ganancias a su hijo, murió. Fue a través de Instagram, donde su hermano identificado como Cubby lanzó un breve comunicado lamentando la partida de su familiar. Asimismo explicó las razones por las que falleció. Cabe recordar que Cat era una cantante de 31 años originaria de Washington, Estados Unidos, y en 2022 su vida comenzó a cambiar debido a que le detectaron un pequeño bulto en el cuello, el cual resultó ser sarcoma, un tipo de cáncer que aparece en los huesos y tejidos como los músculos. La mujer se sometió a un exhaustivo tratamiento y consiguió superar la enfermedad, pero a inicios de 2024 anunció a sus fans que nuevamente estaba enferma y que en esta ocasión el padecimiento era mucho más complicado que la vez anterior. En ese punto fue cuando le dejó a su pequeño hijo todas sus canciones, para que el estuviera protegido económicamente en caso de que ella falleciera. Una melodía de éstas fue Dance Outta my head, la cual se viralizó rápidamente en plataformas. De qué murió Cat Janice Cat Janice murió debido al cáncer terminal que padecía y en Instagram su hermano dio un breve mensaje lamentando su partida. “Esta mañana, desde la casa de su infancia y rodeada de su amorosa familia, Catherine entró en paz en la luz y el amor de su creador celestial. Estamos eternamente agradecidos por el derramamiento de amor que Catherine y nuestra familia han recibido en los últimos meses”, comentó y añadió: “Gato vio su música llegar a lugares que nunca esperaba y descansa en la paz de saber que continuará proveyendo a su hijo a través de su música. Esto no habría sido posible sin todos ustedes. Gracias. Esta página será conmemorada por el hermano de Cat, @the_last_cubby También gestionará todas las operaciones que rodean la música, mercancía y relaciones públicas de Cat. A petición de Cat, hay algo más de arte que ella quiere compartir también. Todo a su debido tiempo”. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y muchos fueron los fans que enviaron sus condolencias por la sensible muerte. “Creo que todos esperábamos algún tipo de milagro con ella. Descansa en paz hermosa”. “Descansa en paz en tu poder reina. Aménnnn tan hermoso escrito! USTED siempre será apreciado en este mundo, su luz y familia son tan preciosos y que usted y Dios los guíe desde aquí todos estamos bailando con ustedes, abrazos sanadores a la familia”, son algunos de los comentarios.