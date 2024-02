Decenas de muertos durante la entrega de ayuda humanitaria en el norte de Gaza





29/02/2024 - 10:40:36

Decenas de personas murieron este miércoles en Gaza tras un incidente en torno a camiones de ayuda humanitaria. El grupo terrorista Hamas acusó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de haber causado el fallecimiento de más de cien civiles, pero el Ejército del Estado judío aseguró que los disparos de sus tropas provocaron sólo unas 10 bajas. Miles de personas se abalanzaron sobre los vehículos tras pasar por un puesto de control de las FDI en el centro de Gaza, lo que provocó una estampida. Decenas de civiles murieron y otros resultaron heridos, algunos tras ser atropellados por los camiones, según una investigación israelí. Después de una estampida cuando los palestinos intentaron apresurar los camiones, un pequeño grupo de personas comenzó a avanzar hacia las tropas de las FDI estacionadas en la zona. Los soldados dispararon tiros de advertencia al aire y también a las piernas de quienes se acercaban a las fuerzas.

Te puede interesar: Reportan avances en las negociaciones para la liberación de los rehenes israelíes Las FDI dijeron que se produjo una “reunión violenta” en torno a los camiones, durante la cual los palestinos saquearon el material. “A primera hora de esta mañana, durante la entrada de camiones de ayuda humanitaria en el norte de la Franja de Gaza, residentes gazatíes rodearon los camiones y saquearon los suministros entregados”, dijeron las FDI en un comunicado. “Durante el incidente, decenas de gazatíes resultaron heridos como consecuencia de empujones y pisoteos”. Una fuente militar citada por el diario Times of Israel agregó que, tras el incidente, parte de la multitud comenzó a acercarse a las fuerzas israelíes que se encontraban en la zona -encargadas de coordinar la entrada de los camiones de ayuda en el norte de Gaza- de forma que “pusieron en peligro” a las tropas. La fuente dijo que las tropas abrieron fuego contra la multitud y que también se está investigando el segundo incidente. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por el grupo terrorista Hamas, el incidente dejó a más de 100 palestinos muertos y unos 700 heridos. El ministerio añadió que, dado que docenas de heridos van de graves a críticos, el número de muertos puede ascender a más de 100. Varios testigos contaron a la agencia de noticias AFP haber visto a miles de personas precipitarse hacia los camiones de ayuda humanitaria que llegaban a la llamada rotonda de Naplusa, en el oeste de la ciudad de Gaza, la principal ciudad del norte del territorio. Las FDI coordinaron varias entregas de ayuda al norte de Gaza en las últimas semanas, aunque esta fue mayor de lo habitual, y ahora intentarán encontrar una solución para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir, según The Times of Israel. La ONU estima que 2,2 millones de personas, es decir la mayoría de la población de Gaza, corren el riesgo de morir de hambre, especialmente en el norte, donde la destrucción, los combates y los saqueos hacen casi imposible entregar ayuda humanitaria. Según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), unos 2.300 camiones de ayuda ingresaron a la Franja de Gaza en febrero, un promedio de unos 82 camiones diarios, un 50% menos en comparación con enero. Antes del inicio de la guerra, el 7 de octubre, cuando las necesidades de la población eran menos acuciantes, cada día ingresaban en la Franja de Gaza una media de 500 camiones, según la ONU.