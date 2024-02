Polémica por unos sacerdotes que rezan para que el Papa pueda ir al cielo cuanto antes





28/02/2024 - 18:59:13

Los comentarios que han realizado unos sacerdotes que afirman que rezan para que el "Papa pueda ir al cielo cuanto antes", según recoge ha generado polémica en las redes sociales, de forma que los propios religiosos han salido al paso reconociendo que es un "comentario de mal gusto" y que "no expresa deseos de la muerte del Papa". Las declaraciones que han generado la polémica se realizaron el 22 de febrero, en una tertulia en Youtube denominada "La Sacristía de la Vendée. Una tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria", dirigida por Francisco José Delgado Martín, sacerdote diocesano de Toledo. Durante las presentaciones en esta tertulia, Gabriel Calvo Zarraute -sacerdote de la diócesis de Toledo- afirma: "Yo también rezo mucho por el Papa, para que pueda ir al cielo cuanto antes". Ante estas palabras, el sacerdote estadounidense Charles Murr añade: "Yo también me uno a las oraciones del padre Gabriel para el Santo Padre". A lo que Calvo Zarraute le replica: "Somos muchos con esa intención". A esto, el moderador añade: "A ver si rezamos más fuerte". Y el padre mexicano Juan Razo apostilla: "Estoy como el padre Murr. ATM. A toda máquina". Tras la polémica surgida en redes sociales, donde los usuarios han considerado que estos sacerdotes estaban deseando la muerte del Papa, los organizadores de la charla, a través de su cuenta en la red social X, han expresado su "pesar por el desafortunado comentario, dicho en tono de humor", sobre “rezar por que el Papa se vaya al cielo cuanto antes”. "Es un comentario de mal gusto y, aunque no expresa deseos de la muerte del Papa, como algunos medios maliciosamente han difundido, comprendemos que se pueda entender de esa forma", han reconocido los participantes en el foro. Además, han mostrado su adhesión al Papa Francisco y han rechazado "los ataques contra el Papa y la unidad de la Iglesia y aquellos que niegan la legitimidad del ministerio del Papa", al tiempo que han afirmado que les duele "haber podido confundir a las almas sencillas" que encuentran en sus charlas "formación y consuelo". "Nos preocupa haber podido causar desconcierto o escándalo en sus almas", han continuado. También han lamentado los "problemas ocasionados" a sus respectivos obispados "ante la llegada de protestas coordinadas" por estas acciones, aunque han añadido: "No estaría mal que aquellos que agradecen nuestra labor manifestaran, si les parece oportuno, su apoyo".