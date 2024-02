Jennifer Lopez y Ben Affleck revelan por qué cancelaron su boda en 2003





28/02/2024 - 18:55:01

Ahora son una de las parejas más felices y enamoradas de Hollywood (sin importar los desacuerdos y malos momentos en los que en muchas ocasiones la prensa sensacionalista quiere involucrarlos). Sin embargo tuvieron que pasar casi 20 años para que su historia de amor pudiera concretarse y, en una muestra de su madurez y evolución, Jennifer Lopez y Ben Affleck revelaron la razón por la que cancelaron su boda en 2003. “Ben y yo terminamos tres días antes de nuestra boda”, menciona JLo en el documental The Greatest Love Story Never Told, en el que detalla lo fastuosa que iba a ser la ceremonia. “Teníamos planeada una gran boda, 14 padrinos y damas de honor, y tres días antes, simplemente nos desmoronamos bajo la presión”, confiesa la cantante de 54 años, según publica E News. Por su parte, Ben Affleck enfatiza lo que su ahora esposa revela, al asegurar que la verdadera razón de su truene en 2003 fue “la enorme cantidad de escrutinio en torno a nuestra vida privada”. En meses recientes, se viralizaron imágenes del actor reaccionando con fastidio ante la presencia de los paparazzi durante una salida con la cantante en Los Ángeles, con lo que queda claro que la pareja sigue generando un gran interés pero ahora, al menos, saben lidiar mejor con esta situación.

La decisión de cancelar la boda que tenían planeada en 2003, como resultado de la enorme presión que vivían por el constante acoso de los medios (recordemos que incluso ellos impusieron la moda de bautizar a las parejas de celebridades, con el apodo de Bennifer), parece ser que fue lo mejor que pudo pasarle a Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes en su nuevo documental reflexionan sobre cómo esta parada en el camino los hizo reconectar en un mejor momento de sus vidas. La pareja coincide en que cancelar su primera boda los llevó a cada uno a un largo trayecto de autodescubrimiento que, eventualmente, les permitió cruzarse de nuevo y reconciliarse en 2021, para finalmente casarse –para sorpresa de todos– en una íntima ceremonia en Las Vegas en julio de 2022. Esto, antes de que celebraran la boda oficial con decenas de familiares y amigos en Georgia en agosto del mismo año. “Durante todos esos años, fue muy difícil porque no solo sentí que perdí al amor de mi vida, sino que sentí que perdí al mejor amigo que jamás tuve”, insiste en el documental Jennifer Lopez, quien recientemente celebró el cumpleaños 16 de sus gemelos (producto de su ahora extinto matrimonio con el cantante Marc Anthony, uno de esos episodios que dieron forma a su historia y le permitieron llegar hasta donde se encuentra ahora). La cantante asegura que sintió enojo contra Ben Affleck, quien estuvo casado y tiene tres hijos con la actriz Jennifer Garner, pero asegura que esa angustia los puso a ambos “en el camino de descubrir que somos mejores personas”, lo que, al final, les brindó la oportunidad de vivir el final feliz que se merecían y poder seguir juntos, para escribir una nueva historia.