Actriz de Euphoria es arrestada en protesta pro Palestina





28/02/2024 - 18:20:37

Hunter Schafer, famosa por su papel de Jules en la serie Euphoria, fue arrestada la tarde del lunes 26 de febrero durante una protesta pro-Palestina en el Rockefeller Center de Nueva York, reportó TMZ este miércoles. La manifestación tenía como objetivo expresar la oposición a la política exterior del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a los ataques de Israel en la Franja de Gaza. El lunes, el político estadounidense hizo una aparición en el programa Late Night with Seth Meyers, por lo que un grupo de protestantes intentó sabotear su aparición para mostrarse en favor de la paz en Gaza. Hunter Schafer , de 25 años de edad, y otros 50 participantes pedían el “alto al fuego inmediato” en Gaza y que el gobierno estadounidense “deje de enviar armas a un genocidio”.

Las fotos del arresto muestran a Schafer usando una camiseta con una leyenda que pide un alto al fuego inmediato y en otra imagen se le ve siendo escoltada fuera del Rockefeller Center, lugar donde se llevó a cabo la protesta. “No en nuestro nombre”, “Biden, Biden, no puedes esconderte, estás financiando un genocidio”, se lee en las camisetas. La protesta según informes de medios estadounidenses habría sido convocada por la organización judía y anti-sionista Jewish Voice for Peace, la cual se denomina como un colectivo judío anti-sionista y ha llevado a cabo varias manifestación a lo largo del país norteamericano. El colectivo exigió al presidente que rinda cuentas a su país y no al gobierno de Israel. Además, los protestantes destacaron que los ataques han destruido la infraestructura dejando desamparadas a miles de personas. Aunque no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la actriz o su equipo representante, la organización judía agradeció a Hunter Schafer su apoyo a la causa pacífica palestina.