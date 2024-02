Bradley Cooper reveló la única razón que lo mantuvo vivo en un momento difícil





28/02/2024 - 18:15:26

Infobae.- La paternidad ha marcado un antes y un después en la vida de Bradley Cooper. En una reciente entrevista en el podcast “Armchair Expert” conducido por Dax Shepard, el destacado actor, director y productor compartió profundas reflexiones personales sobre cómo convertirse en padre le ha otorgado un sentido de propósito en la vida. Cooper, quien junto a su ex-pareja Irina Shayk, recibió a su hija Lea en 2017, reveló que fue el nacimiento de esta la que lo motivó a seguir viviendo. “No estoy seguro de estar vivo si no fuera papá”, declaró el actor que además describió la paternidad como un ancla necesaria que lo estabilizó en un momento en que su vida parecía navegar a velocidad sin dirección. “Esto va a dictar todo lo que hagas a partir de ahora. Tu ADN te va a decir que hay algo más importante que tú”, continuó Cooper. El actor de cintas como A Star is Born y ¿Qué pasó ayer? reveló también que tuvo dudas iniciales sobre su capacidad de amar a su recién nacida de manera incondicional, pero poco a poco, el amor fue creciendo en él. “Ni siquiera sé si quiero de verdad a la niña”, confesó Bradley que llegó a pensar durante los primeros dos meses de vida de la pequeña. “Es una pasada. Es genial. Estoy viendo cómo evoluciona esto (...) De repente, es como si no hubiera duda”. Cooper, además, habló abiertamente sobre sus luchas pasadas con la adicción, reconociendo su fortuna de haberlas superado y acercándose a las dos décadas de sobriedad, mismas que han sido más fáciles de alcanzar gracias a su hija, pues aseguró que se convirtió en una motivación para mantenerse limpio y no hacerle daño a la pequeña.

Bradley Cooper, un director despiadado Durante una charla en los premios Producers Guild of America, Cooper habló de los retos de su más reciente cinta Maestro. Burlándose de sí mismo, aseguró que lo peor de todo el proyecto fue el “maldito director”, trabajo que Bradley desempeñó además de ser productor y protagonista de la cinta. “Tenía unas exigencias de locos, como rodar en 35 milímetros en blanco y negro y con una relación de aspecto 1:3:3, y la mitad de la película en blanco y negro, y rodarla en directo y querer estar en el lugar de rodaje”, compartió Cooper a la audiencia. Al parecer, todos los involucrados de la cinta “se estaban volviendo locos” con los mandatos de Cooper, incluidos sus compañeros de elenco Carey Mulligan, Sarah Silverman, Matt Bomer y Maya Hawke. No obstante, el director quedó muy satisfecho con el trabajo realizado por el equipo. Esta no es la primera vez que Bradley Cooper habla de sus controversiales métodos al momento de dirigir una cinta. En una conversación con Variety realizada en noviembre de 2023, aseguró que en sus sets nunca hay sillas, pues asegura, le quita energía a todos en las filmaciones. “No hay sillas en los sets. Siempre he odiado las sillas, y siento que tu energía decae en cuanto te sientas en la silla”. Maestro llegó a los cines de Estados Unidos en septiembre de 2023 y está nominada a seis categorías de los premios Oscar, entre las que se destaca Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Fotografía y Mejor Actriz y Actor Protagónico.