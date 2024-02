Denuncian presiones del Ministerio de Gobierno para impedir el traslado de Camacho a Santa Cruz





28/02/2024 - 17:49:05

Erbol.- La defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció que “presiones” del Ministerio de Gobierno buscan impedir su traslado a la capital cruceña para el juicio por el caso “decretazo”, sin embargo, desde Régimen Penitenciario negaron esa situación y aguardan informes del penal de Chonchocoro que garanticen la seguridad del privado de libertad. El abogado Martín Camacho afirmó que existen órdenes del titular de Gobierno, Eduardo del Castillo, para que se obstruya en cumplimiento de la orden del Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz. “Por presiones del poder Ejecutivo, específicamente del ministro Del Castillo y del presidente Luis Arce se estaría tratando de impedir con el cumplimiento de una orden judicial”, afirmó en conferencia de prensa. Pidió incluso a Régimen Penitenciario información sobre el horario del vuelo del domingo 10 de marzo para el traslado de Camacho, un día antes del juicio, sin embargo, denunció que no recibió respuesta hasta el momento. “Por eso es que estamos solicitando justamente al Defensor del Pueblo que haga un pronunciamiento oficial por esta violación y vulneración a los derechos y garantías constitucionales del gobernador Luis Fernando Camacho”, añadió. Sin embargo, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, indicó que para dar cumplimiento a la orden judicial del viaje y traslado hasta Palmasola, se tienen que dar las condiciones de seguridad. “Nosotros no tenemos la tuición de trabar ningún tema judicial, pero sí tenemos la responsabilidad de informar ya será la autoridad competente, la que tome la determinación, de acuerdo al informe que se vaya a evacuar del centro penitenciario de Chonchocoro”, añadió. Limpias consideró que Camacho tampoco puede participar de su audiencia de forma virtual ya que recordó que recordó que el artículo 113 del Código de Procedimiento Penal establece que las audiencias de juicio oral, en base al principio de oralidad, contradicción e inmediación deben realizarse de manera presencial e ininterrumpida en una sala de audiencias. No obstante, Limpias añadió que hasta el viernes o lunes de la próxima semana se tendrán los informes correspondientes de la cárcel de Chonchocoro para establecer el traslado de Camacho hasta Santa Cruz.