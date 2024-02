DW verifica falsedad de videos con millones de visitas en redes que enseñan curas para enfermedades





28/02/2024

DW.- Cada vez más personas en todo el mundo toman suplementos nutricionales con la esperanza de conseguir una piel y un pelo más bonitos, un sistema inmunitario más fuerte o mejorar su rendimiento. El magnesio, la vitamina C y compañía son un mercado que mueve miles de millones. Para Angela Clausen, del Centro de Asesoramiento al Consumidor de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), "el problema es que mucha gente percibe los complementos alimenticios como una especie de medicina natural y los utiliza en consecuencia para tratar, aliviar o curar enfermedades. Pero el objetivo real de los complementos alimenticios es sólo complementar los componentes básicos que no obtenemos en cantidad suficiente de nuestra alimentación", sostiene a DW. DW Verifica buscó en las redes sociales afirmaciones sobre suplementos nutricionales y analizó tres casos a modo de ejemplo.



¿Más inteligente gracias al ginkgo, la Bacopa, la L-teanina y el L-treonato de magnesio? Afirmación: En este video con cerca de 1,7 millones de visitas, una TikToker afirma: "No eres estúpido, simplemente no tienes suficiente circulación en el cerebro, lo que te impide concentrarte. También provoca mala memoria". Sus 4 suplementos favoritos son el ginkgo, la bacopa monnieri, la L-teanina y el L-treonato de magnesio. DW verifica: es falso La nutricionista Friederike Schmidt, de la Universidad de Lübeck, revisó el video para nosotros y dice: "La TikToker menciona mecanismos metabólicos muy específicos y parece competente a primera vista". Pero lo cierto es que "en muchos casos, no sabemos realmente qué hacen y si ayudan en algo". Por ejemplo, una de las afirmaciones del video es que el extracto de la planta Bacopa monnieri aumenta los niveles del neurotransmisor acetilcolina en el cerebro, lo que mejora el rendimiento de la memoria. "Eso es inverosímil. Nunca se ha llevado a cabo ningún estudio metodológicamente sólido, y mucho menos varios en los que se administrara a las personas este extracto de planta, tuvieran más acetilcolina en el cerebro y luego fueran capaces de recordar mejor las cosas", sostiene. Las afirmaciones del video son cualquier cosa menos científicamente sólidas. No hay pruebas de que sus "4 mejores suplementos dietéticos" aumenten el rendimiento cerebral, como ella describe. ¿La cúrcuma como remedio milagroso? Afirmación: Según este video en español con más de 1,5 millones de visitas, la cúrcuma -disuelta en agua en forma de polvo- ayuda contra los eccemas cutáneos. También se dice que desintoxica el organismo, previene la artritis y reduce el riesgo de cáncer. Se pueden encontrar afirmaciones similares videos como éstey otros. DW verifica: falso "Todas estas afirmaciones son inadmisibles, los estudios no las avalan", dice Clausen, del Centro de Asesoramiento al Consumidor. Si bien se han realizado estudios sobre el ingrediente curcumina, no hay "estudios de referencia", es decir, estudios en humanos en los que se supiera quién había recibido el placebo y quién el preparado eficaz y que, en el mejor de los casos, debían ser confirmados por al menos otro estudio de otro grupo de trabajo. Hasta ahora, las investigaciones se limitaron a demostrar que un determinado extracto de cúrcuma en una determinada dosis tiene un efecto antiinflamatorio en un tubo de ensayo. Pero tales efectos sólo pueden relacionarse con ese extracto en esa dosis concreta, no con la cúrcuma en su conjunto. Es más, los resultados en humanos pueden ser completamente diferentes de los obtenidos en el laboratorio. ¿Mejor piel, cabello, uñas y articulaciones gracias al colágeno? Afirmación: Al colágeno también se le atribuyen muchas cosas positivas en las redes sociales. Según este video, proporciona una piel más firme, uñas más fuertes y un pelo más brillante y fuerte. Y, según este clip de TikTok, también favorece las articulaciones. DW verifica: falso El colágeno es una proteína producida naturalmente en el organismo que es importante para los huesos, las articulaciones, los músculos y los tendones. Por ello, los suplementos que contienen colágeno son de origen animal y suelen obtenerse de los residuos de los mataderos. Según un metaestudio de 2023, aún es necesario seguir investigando incluso el efecto supuestamente más conocido del colágeno: un efecto rejuvenecedor sobre la piel. "Ninguna de estas aseveraciones publicitarias está autorizada en la UE para el colágeno, y menos aún para la salud de las articulaciones", afirma Clausen. Conclusión: se engaña a los consumidores Las afirmaciones que se hacen en las redes sociales son a menudo exageradas, poco científicas o incluso ilegales. Por supuesto, los complementos alimenticios pueden ser útiles, como el hierro si se tiene una carencia de este mineral, pero "en muchos casos, simplemente vemos que la gente gasta dinero en cosas que no necesita", dice Schmidt. Es una "idea totalmente tentadora la de que puedes hacer algo por tu salud con unas cuantas cápsulas o polvos".