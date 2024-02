Venció el plazo: Presidencia del Senado solicita tratar leyes anti prórroga en sesión de Asamblea





28/02/2024 - 16:29:17

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, solicitó en una carta enviada al vicepresidente David Choquehuanca convoque a sesión de Asamblea para tratar los proyectos de ley 073, de suspensión de plazos procesales, y 075, de cese de mandato de las autoridades judiciales, porque venció el plazo de 30 días para que Diputados las revise y sancione, informó el presidente de Diputados, Israel Huaytari. “Hay una nota que está circulando en redes (sociales) donde la presidencia de la Cámara de Senadores remite al presidente de la Asamblea (solicitando) que se pueda tratar en la Asamblea (los proyectos) 073 y 075, pero también está en agenda (de Diputados los proyectos) 073 y 075 fuera de lo que está vencido el plazo, entonces son situaciones que hay que analizar, no podemos confundir a la población, en tal sentido dejo en manos de los que están en la testera (pido que) puedan despojar y retomar la sesión”, indicó en conferencia de prensa. De acuerdo con la red DTV, las dos notas, con similar tenor, fueron remitidas a la Presidencia de la Asamblea Legislativa el 19 de febrero con la referencia: “Solicitud de consideración” de los proyectos de ley 073 y 075 en el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se explica que ambas normas, aprobadas el 18 de diciembre de 2023, fueron remitidas a la Cámara de Diputados en la misma fecha y que el plazo de 30 días para que ésta se pronuncie “culminó el pasado jueves 15 de febrero del año en curso”. “En ese entendido solicito a su autoridad, en calidad de Presidente Nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en atención a lo dispuesto por el parágrafo 1 del artículo 153, numeral 3, parágrafo 1 del artículo 158, numeral 5 del artículo 161 y numeral 7 del artículo 163 de la Constitución Política del Estado convoque de mamera urgente a sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional a fin de considerar de manera directa el proyecto ley 073/2023-2024”, se lee en una de las notas. El tratamiento de ambas normas fue incluido en el acuerdo bicamaral multipartidario, firmado el 2 de febrero como resultado del diálogo propiciado por el vicepresidente para allanar la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024. Junto con esos dos proyectos de ley se agendó la aprobación en primera instancia de al menos cuatro de siete proyectos de ley referidos a créditos, para la ejecución de obras de infraestructura. Si bien este acuerdo debió cumplirse hasta el 9 de febrero, las discrepancias sobre el orden del debate de las normas lo imposibilitaron en al menos tres ocasiones. No obstante, el presidente de Diputados afirmó que el orden del día ya está definido porque en la sesión del 22 y 23 de febrero los diputados “evistas” y los opositores lo “aprobaron” al debatir y aprobar el proyecto de ley 079/2023-2024 que autoriza el crédito de hasta $us 176 millones para la construcción de la doble vía Caracollo – Colomi; tramo 2B Confital – Bombeo ubicada en el departamento de Cochabamba. “Discutieron y votaron un proyecto (de ley), eso quiere decir que el orden del día se aprobó, aceptaron”, argumentó Huaytari al insistir en la imposibilidad de alterar el orden del día cuando la sesión ya está en marcha. Los diputados “evistas”, “camachistas” y “mesistas” insistieron en la sesión del martes en modificar el orden del día para tratar antes que los créditos los proyectos de ley 073 y 075. Con ese fin, las diputadas “camachistas” y “mesistas” tomaron desde la noche del martes la testera de Diputados, lo que obligó al presidente de la Cámara de Diputados a declarar dos cuartos intermedios, el último, cerca de la media noche, sin hora ni fecha. Huaytari advirtió que, mientras las legisladoras no dejen la testera no se levantará el cuarto intermedio y mucho menos se someter a votación la alteración del orden del día. “La otra salida es cerrar esa sesión o (disponer) el aplazamiento, no se puede alterar el orden del día”, insistió. A pesar de la insistencia de “evistas” y opositores para tratar las leyes sobre la justicia, Rodríguez solicitó a Choquehuanca que ambas iniciativas legales sean tratadas en sesión de Asamblea, dejando ya el escenario de Diputados.