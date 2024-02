Israel dio otro golpe a Hamas abatiendo a decenas de terroristas en la Franja de Gaza





28/02/2024 - 13:29:42

Infobae.- El Ejército israelí informó este miércoles de nuevos ataques contra terroristas de Hamas tanto en el norte de la Franja de Gaza como en la zona occidental de Khan Younis (sur). ”Durante una actividad terrestre y aérea conjunta en la Franja de Gaza, anoche se atacaron ocho objetivos terroristas importantes en una zona desde donde se dispararon cohetes hacia la ciudad de Ashkelon”, informó hoy un comunicado castrense, que aseguró también el ataque contra bocas de túneles e infraestructura utilizada por terroristas. Además, el Ejército israelí anunció anoche la muerte de otros dos soldados en Gaza, lo que aumenta a 242 el número total de bajas mortales en sus filas desde la invasión terrestre iniciada el pasado 27 de octubre. En el barrio de Zaytun, en el sur de la Ciudad de Gaza, el ejército abatió a varios milicianos, además de haber localizado armas e eliminado “una célula terrorista” gracias al ataque de un helicóptero militar. En el oeste de Khan Younis, tropas terrestres llevaron a cabo incursiones y eliminaron a cinco terroristas tras el lanzamiento de un misil contra un vehículo, según el comunicado castrense, mientras que bombardeos desde aviones de combate y francotiradores acabaron con un número indeterminado de milicianos en complejos militares. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, alertó este martes de que el régimen de Irán y las organizaciones terroristas Hamas y Hezbolllah podrían aprovechar las festividades musulmanas del Ramadán para iniciar una “segunda etapa” de los ataques lanzados el 7 de octubre contra territorio israelí, desencadenantes del actual conflicto en Gaza. “El principal objetivo de Hamas es tomar el Ramadán, con énfasis en el Monte del Templo y Jerusalén, y convertirlo en la segunda fase de su plan que comenzó el 7 de octubre. El principal objetivo de Hamas está siendo amplificado por Irán y Hezbollah”, ha manifestado el ministro de Defensa durante una evaluación del Comando Central de las Fuerzas Armadas israelíes. Así, el encargado de la cartera de Defensa ha abogado por no dar alas a la milicia palestina. “No debemos darle a Hamas lo que no ha podido lograr desde el comienzo de la guerra”, ha argumentado Gallant, según declaraciones recogidas por el diario israelí The Times of Israel. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Israel estaría dispuesto a detener su guerra contra Hamas en Gaza durante el Ramadán, si se alcanza un acuerdo para la liberación de los rehenes que siguen retenidos por el grupo terrorista. Negociadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar trabajan en un acuerdo marco por el que Hamas dejaría libres a parte de las docenas de cautivos a cambio de la liberación de presos palestinos y de un alto el fuego de seis semanas en los combates. Durante esa tregua temporal, continuarían las conversaciones para la entrega del resto de los rehenes. “Se acerca el Ramadán y ha habido un acuerdo por parte de los israelíes de que no realizarían actividades durante el Ramadán para darnos tiempo para sacar a todos los rehenes”, afirmó Biden en en el programa “Late Night With Seth Meyers”, de la televisora NBC.