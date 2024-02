Del Castillo pide procesar por homicidio culposo a promotores del bloqueo que ocasionó la muerte de viceministro





28/02/2024 - 11:45:39

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, pidió a la Fiscalía procesar a los promotores del bloqueo “injustificado y político”, instalado en el municipio de Cuatro Cañadas, Santa Cruz, que causó la muerte de dos personas, una de ellas el viceministro de Transporte Israel Ticona. “Falleció nuestro viceministro de Transporte Israel Ticona en el municipio de Cuatro Cañadas cuando se dirigía a tratar de solucionar un bloqueo injustificado y político realizado por dirigentes siguiendo instrucciones de algunas personas que buscan desestabilizar a este Gobierno”, lamentó la autoridad en conferencia de prensa. El viceministro Ticona falleció en un accidente de tránsito cuando se trasladaba en un vehículo oficial a Cuatro Cañadas para entablar diálogo con los chóferes de la Federación de Transporte de la Gran Chiquitanía, que instalaron un punto de bloqueo en esa localidad. Más tarde, otro vehículo impactó con una chata que estaba en el bloqueo de caminos, dejando a otro fallecido. “Queremos pedirles a los fiscales y a los administradores de justicia que en este caso no se hagan de la ‘vista gorda’ que trabajen con celeridad”, enfatizó. Remarcó que la población tiene derecho a la protesta; sin embargo, deben hacerse responsables por sus acciones y omisiones y recordó que las demandas de este sector ya habían sido atendidas y que fue convocado a dialogar, pero aun así mantenían el “bloqueo injustificado”. “Lamentablemente algunos dirigentes solo buscan protagonismo, sus hechos han cobrado la vida de dos personas, de la misma manera otras dos personas resultaron heridas de gravedad por estos bloqueos políticos que se rehúsan a dialogar a pesar que se los había convocado”, reprochó Del Castillo. Advirtió que no habrá ningún tipo de consideración con estas personas, entre ellas, se identificó a Armando Apaza, representante de la Federación de Transportistas Interprovincial de la Gran Chiquitania. “Seremos lo más severos posibles con todas aquellas personas involucradas (…). Evidentemente el señor Armando Apaza, no actuado solo, ha actuado con otras personas que van a ser investigadas de manera inmediata y en el menor tiempo posible, vamos a buscar una sanción ejemplar”, manifestó. El titular de Gobierno señaló que los delitos que están siendo investigados en contra los promotores del bloqueo son: asociación delictuosa, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, atentado contra los medios de transporte, atentado contra la segurid