Lima defiende continuidad de los altos tribunales; dice que sin ellos los sentenciados podrían quedar libres





28/02/2024 - 11:38:58

Erbol.- En un nuevo pronunciamiento a favor de que se mantengan en vigencia los magistrados prorrogados, el ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que incluso personas sentenciadas podrían quedar en libertad de suspenderse las funciones del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Lima se pronunció en contra de los proyectos de ley 073 y 075, que impulsan el “evismo” y la oposición para cesar a los actuales magistrados prorrogados y suspender plazos procesales en tanto se realizan las elecciones judiciales. Consideró esos proyectos “sólo buscan desestabilizar, desinstitucionalizar y forzar situaciones inconstitucionales”. Mediante su cuenta de X, el Ministro mencionó un caso en que un feminicida sentenciado a 30 años estaba en su casa, tras haber sido favorecido por un juez. “Si no estuvieran funcionando el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, casos como este quedarían en total impunidad ya que no habría quien revise esa decisión judicial que raya en el delito de prevaricato, y personas sentenciadas quedarían libres en su casa hasta que se desarrollen las elecciones judiciales”, advirtió. Incluso acusó a Evo Morales y Carlos Mesa de favorecer estas situaciones, debido a su insistencia con las leyes antiprórroga. “…¿cuántos feminicidas, violadores y asesinos van a terminar saliendo de las cárceles por este capricho de Evo Morales y Carlos Mesa de cerrar los tribunales?”, cuestionó. En ese marco, Lima ratificó que la justicia debe seguir funcionando. “La ciudadanía está consciente de la lucha que hicimos para que no haya feminicidas que se vayan a su casa y terminen causando más daño a la población”, finalizó.