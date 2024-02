CEO de NVIDIA: A estas alturas nadie debería aprender a programar, ya lo hará la IA por nosotros





27/02/2024 - 19:29:21

Xataka.- Si tenéis hijos y aún no están en la universidad, probablemente hayáis pensado en que no sería mala idea que aprendieran a programar. Con la demanda que ha habido en los últimos años este tipo de conocimientos parecen útiles de cara al futuro. Son algo con lo que entre otras cosas podrá conseguir un trabajo, al menos aparentemente. Esa recomendación que hemos oído en los últimos años tiene los días contados. Al menos según Jensen Huang, CEO de NVIDIA. En el reciente World Governments Summit celebrado en Dubai hace dos semanas este directivo respondió a una serie de preguntas en una charla con la organización, y cuando le preguntaron por la educación, Huang precisamente habló sobre este tema: "Voy a decir algo y va a sonar completamente opuesto de lo que la gente siente. Probablemente recordéis que durante los 10 o 15 últimos años prácticamente todos los que han estado en un esenario como este ha dicho 'es vital que vuestros hijos aprendan informática. Todo el mundo debería aprender a programar'. Y de hecho es casi exactamente lo contrario. Es nuestro trabajo crear tecnología informática que haga que nadie tenga que programar y que el lenguaje de programación sea el lenguaje humano. Todo el mundo es ahora un programador. Ese es el milagro de la inteligencia artificial". El comentario de Huang contrasta con la situación que efectivamente hemos vivido en los últimos años, y ciertamente sus argumentos son coherentes con la revolución que han planteado los modelos de IA generativa. Desde que GitHub Copilot comenzara a revolucionar este ámbito en 2021 hemos visto cómo su éxito entre los desarrolladores ha sido aplastante. Hoy en día nueve de cada diez desarrolladores usan asistentes de IA para programar —ChatGPT, Copilot y Gemini ofrecen esa opción, desde luego—, y recursos que antes eran "la Biblia de los programadores" como Stack Overflow han visto su tráfico en picado caer debido a dichos chatbots. La revolución planteada por estos modelos de IA generativa plantea cambios a nivel laboral, y desde luego los programadores podrían verse afectados. El CEO de Stability AI ya declaró hace meses que creía cómo este tipo de profesionales acabarán siendo sustituidos por una IA, pero hoy por hoy parece difícil asegurarlo, sobre todo teniendo en cuenta que estos modelos son una ayuda, pero cometen errores y es necesario revisar el código que generan. Aún así, las declaraciones de Huang han sido validadas por uno de los programadores más famosos del mundo: John Carmack, cofundador de id Software y responsable de juegos legendarios como Doom o Quake, que respondía a un usuario que había difundido la charla de Huang. Según Carmack, "Programar nunca fue la fuente de valor y la gente no debería apegarse demasiado a ella. La resolución de problemas es la principal habilidad [que se debería cultivar entre los jóvenes]. La disciplina y la precisión que exige la programación tradicional seguirán siendo atributos transferibles valiosos, pero no serán una barrera de entrada". Es algo que también destacaba Huang en esa charla. Tras hablar de cómo la IA podía hacer que ahora todos fuésemos programadores, indicaba que "las personas que entienden un dominio [de conocimiento] ahora pueden utilizar la tecnología. Ahora tienen un ordenador que hará lo que le digan para ayudarles a automatizar su trabajo, para aumentar su productividad, para hacerles más eficiente".