Las estrellas que rechazaron trabajar con Jennifer Lopez







27/02/2024 - 19:15:38



People.- Muy difícilmente podríamos imaginar que alguien le diga que no a Jennifer López, sin embargo, no solo uno, sino varias celebridades rechazaron a la Diva del Bronx de 54 años. Durante el proceso de audiciones para su más reciente proyecto, "This Is Me ... Now", la estrella reveló que el camino hacia el elenco estuvo lleno de sorpresas y algunos obstáculos inesperados.

Taylor Swift, ocupada con su gira "Eras", y Ariana Grande, en pleno rodaje de Wicked en Londres, fueron dos de las primeras estrellas en declinar la oferta. A ellas se sumaron Jason Momoa, Jennifer Coolidge, Lizzo, Vanessa Hudgens y Snoop Dogg por compromisos previos.

Un giro inesperado fue la casi participación de Khloé Kardashian, quien finalmente se retiró por miedo a la exposición. SZA, Bad Bunny y Anthony Ramos también declinaron la invitación.

A pesar de los rechazos, JLo se mantuvo positiva y madura. En una conversación con su manager, Benny Medina, reconoció que, aunque nadie quiere rechazarla, en la industria del entretenimiento las decisiones se basan en la disponibilidad y el ajuste al proyecto.

La película finalmente se estrenó con un elenco estelar, incluyendo a Lin-Manuel Miranda, Billy Eichner, John Leguizamo y Kim Kardashian. A pesar de las dificultades, Jennifer López demostró una vez más su capacidad para superar obstáculos y convertirlos en oportunidades.