Las imágenes con las que Luis Miguel y Paloma Cuevas confirman que siguen juntos





27/02/2024 - 19:10:25

Fue en diciembre pasado la vez más reciente en que se vio a Luis Miguel al lado de Paloma Cuevas . A través de las redes sociales circuló un video en el que ambos caminan por la exclusiva zona de Polanco en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Aunque sus guardaespaldas se esforzaron en evitar que los fans lo reconocieran, todo resultó en vano porque las seguidoras del ídolo lograron identificarlo junto a su novia. "Hola, Luis Miguel, te amamos", se escucha que le gritan sus fans, ante lo cual ella responde con una sonrisa, mientras que él se muestra amable y agradecido con los piropos. Desde entonces, no se les volvió a ver juntos, incluso trascendió que ella despidió el 2023 al lado de su familia y no con él en Mayakoba, Quintana Roo, donde ofreció un concierto. Fue así que en el inicio de este año comenzaron las especulaciones con respecto a si seguían juntos o la diseñadora española significó uno de sus tantos romances fugaces. Sin embargo, este 25 de febrero cambió totalmente la percepción cuando luego de ofrecer su segunda y última fecha en Lima, por la noche se fue a cenar con Paloma Cuevas a un lujoso restaurante. Las fans, que siempre están pendientes de los pasos que da su ídolo, los captaron a la salida y el intérprete de La Incondicional amablemente estrechó las manos de quienes pudo alcanzar detrás de la valla humana. “Eres lo máximo”, “Solé mío”, “Te amamos”, “Te amo”, “Eres el sol”, son algunas de las frases que se escucha decir a sus seguidoras antes de que él, elegantemente vestido con saco blanco y pantalón negro, abordara una camioneta junto a Paloma Cuevas, quien no es la única que lo acompañó en este viaje antes de partir a Santiago de Chile para ofrecer los días 1 y 2 de marzo sus shows en el Estadio Nacional. Su primogénita, Michelle Salas, también se trasladó a Lima, Perú, acompañada de su esposo Daniel Díaz Granados para disfrutar de los conciertos de LuisMi en esta región. A la modelo se le ve llegando al Estadio Nacional y en otro momento cantando y bailando el tema Dame. Se trata de la octava vez que la influencer es captada en alguno de los espectáculos su papá, ya antes se le vio en Las Vegas y San Antonio en Estados Unidos, después en Monterrey, Puebla y Mayakoba en México, así como en Bogotá, Quito y ahora en Lima.