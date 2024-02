Ex novio de Belinda se declara Team Nodal y critica nuevo tema de la cantante





27/02/2024 - 19:07:46

El actor José Ángel Bichir, ex novio de Belinda, criticó el nuevo sencillo de la cantante y se declaró "Team Nodal", luego de que la intérprete de 34 años estrenó el tema Cactus, que se considera una tiradera contra el cantante de regional mexicano. José Ángel, quien hace un par de años reveló que fue novio de Belinda, pero que ella lo obligó a firmar un contrato de confidencialidad para no hablar de su romance públicamente, ahora reprocha a su famosa ex pareja por no ser discreta sobre su relación con el intérprete de Ya no somos ni seremos. “¿Yo qué te puedo decir?, esa cosa quedó en el pasado, en el año pasado. Te puedo decir que me gusta mucho la canción de Nodal, me encanta esa canción”, dijo José Ángel Bichir al escuchar la polémica que en este momento envuelve a Belinda. Sobre si le tiene miedo a la actriz y cantante, José Ángel comentó: “No, no, igual me da risa un poco, o me llama la atención que ella me haya juzgado tanto en este sentido, cuando ella está haciendo lo mismo ahora después de mucho tiempo”. A pesar de que huyó de la prensa que se dio cita en la alfombra roja de la serie de ViX Un buen divorcio, para intentar evadir las polémicas de su ex, el actor José Ángel Bichir explicó un poco más de su postura en contra de su ex novia, para el programa Todo para la mujer. “Me llama la atención y creo que todos somos seres humanos y sentimos y que todos de pronto la cagamos en la vida, y solo me llamó la atención que tanto tiempo después saque algo así, que está en el pasado, igual que yo lo hice, malamente quizás, y yo tampoco se lo recomendaría a ella, no creo que esté bien tanto tiempo, como yo lo hice, fallar y sacar el pasado a relucir”, declaró.