Mantienen bloqueo a créditos: Diputados evistas, CC y Creemos actúan como una sola bancada





27/02/2024 - 18:53:11

Los diputados “evistas”, “camachistas” y “mesistas” actúan como si fueran una sola bancada y en cada discurso coinciden en la exigencia de alterar el orden del día de la sesión de Diputados para tratar las leyes contra la prórroga de mandato en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional y dejar como segundo tema los créditos. Como si fuera una misma línea discursiva trazada, también se enfocaron en negar que se hubiera aprobado la semana pasada el crédito de $us 176 millones para la construcción de la doble vía Caracollo - Colomi: tramo 2B Confital – Bombeo en la maratónica sesión del 22 y 23 de febrero. No obstante, el presidente de Diputados, Israel Huaytari, recordó en el inicio de la sesión que el 23 de febrero se aprobó el proyecto de ley de la Adenda N 1 al contrato de préstamo CAF 9545, para financiar el “Proyecto construcción de la doble vía Caracollo - Colomi: tramo 2B Confital - Bombeo” por hasta $us 176.000.000, por lo que corresponde continuar con el debate del resto de las leyes sobre créditos en mesa. El diputado de Creemos o “camachista” Erwin Bazán solicitó nuevamente la alteración del orden del día, como se lo hizo, sin éxito, en la sesión del 22 de febrero. Similar argumento expuso la diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero, quien no se ahorró adjetivos en contra de Huaytari y denunció un supuesto “fraude” en la votación para aprobar la ley del crédito para la doble vía Caracollo - Colomi: tramo 2B Confital – Bombeo. Entre los evistas el discurso es similar, se oponen a la aprobación de créditos y ponen en cuestión la aprobación del crédito de la CAF. Sin bien Huaytari aclaró que esta sesión es sólo la continuación de la realizada la anterior semana y que no era necesario someter a consideración el orden del día, los diputados “evistas” Ramiro Venegas y Gualberto Arispe insistieron en la alteración, para priorizar las leyes contra la prórroga de mandato de las altas autoridades del Órgano judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). “Nosotros, los que estamos en contra de la auto prórroga de los magistrados, no es que estemos en combínala con la derecha o con la izquierda, es un sentimiento patriótico, de bronca y de rabia, estamos pidiendo que se trate los proyectos de ley 073 y 075”, alegó Venegas en un intento por marcar diferencias con la oposición. El proyecto de ley 073 establece la suspensión de plazos procesales, en tanto el 075 ordena el cese de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Arispe, a su vez, retó a “someter a votación” la alteración del orden del día, en un debate que se encuentra entrampado. “Usted (presidente de la Cámara de Diputados) no puede proseguir sin antes aprobar el orden del día, y por eso voy a solicitarle, como muchos de los colegas han solicitado, aplicar el artículo 76 de modificación del orden del día”, insistió, a pesar que la agenda fue aprobada por la Presidencia de Diputados. Venegas y Arispe coincidieron en denuncias una supuesta ilegalidad en la aprobación de la ley del crédito para la doble vía Caracollo - Colomi: tramo 2B Confital – Bombeo. El diputado del MAS Zacarias Laura lamentó que los diputados que responden al expresidente Morales se alinean a los pedidos de las bancadas de la derecha opositora de relegar las leyes de créditos. “Estamos viendo a nuestros colegas diputados, con su vestimenta indígena originaria, de pollera, de sombrero, apoyando a la derecha, ¡que lamentable!, ¿qué es lo que está pasando en la Cámara de Diputados?”, cuestionó. Llamó a la reflexión a los legisladores, respetar el orden del día y aprobar las leyes para ejecutar obras como el mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz - Oruro, tramo Senkata – Apacheta por $us 57.246.082,37 en beneficio de la ciudad de El Alto, que el 6 de marzo conmemorará 39 años de su creación. “No podemos coartar el derecho de la construcción de carreteras, no podemos coartar la ampliación de mi teleférico”, demandó.