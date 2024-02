Wilfredo Chávez desafía a Lima a debatir sobre habilitación de Evo o lo sacudirá en las redes





27/02/2024 - 18:13:32

Erbol.- El abogado del ala “evista” Wilfredo Chávez ratificó su desafío a debatir al ministro de Justicia, Iván Lima, respecto a que si Evo Morales está habilitado para ser candidato presidencial. “Hemos desafiado a un debate público al señor Lima para que venga y nos diga, pues, en qué estamos según él. Nosotros le vamos a demostrar. Si no acepta, como cobarde que es, el debate, vamos a las redes igual como decimos le vamos a sacudir en las redes, porque eso hace falta con este sujeto”, afirmó Chávez. Lima insiste en que la sentencia 1010/2023 del Tribunal Constitucional inhabilita a Morales, al señalar que no se puede ejercer la presidencia por más de dos ocasiones de manera continua o discontinua. Sin embargo, el “evismo” asegura que Morales está habilitado porque la sentencia 1010/2023 tenía como objeto las elecciones judiciales y sólo menciona el tema de la reelección presidencial en la parte considerativa. Asimismo, sostiene que la sentencia por su naturaleza no se puede tomar como un criterio general, sino sólo para las partes. Chávez calificó a Lima de “persona desatinada, desfasada y que está fuera de sí”, que actúa por desesperación porque sabe que están yendo sus “amigos, cómplices” del Tribunal Constitucional. Aseveró que Lima es un “ignorante”, “gonista” e “infiltrado” que usurpa funciones de la Asamblea al pronunciarse contra las leyes para cesar a los magistrados prorrogados, además del Tribunal Electoral al afirmar que Morales está inhabitado como candidato. “Estamos averiguando todas sus cosas”, dijo Chávez respecto a Lima, y anticipó el caso de un hotel de Santa Cruz donde un bufete relacionado al Ministro estaría metido en su administración.