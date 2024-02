Las hijas de Adam Sandler casi no le hablan aunque trabajaron juntos en algunas películas





27/02/2024 - 18:07:56

Infobae.- Adam Sandler ha compartido pantalla con sus hijas adolescentes, Sadie, de 17 años, y Sunny, de 15, en varias películas a lo largo de los años. Sin embargo, incluso para él, mantener la atención de sus hijas sigue siendo un trabajo arduo. Durante la premier de Los Ángeles de su nueva película Spaceman, realizada en el Egyptian Theater, Sandler habló sobre la experiencia de trabajar con ellas, asegurando que la dupla va, hace su mejor esfuerzo frente a las cámaras y se van. “Siguen sin hablarte. Van a lo suyo. Hacen lo mejor que pueden y luego se van a hacer su vida. Yo estoy al lado diciendo: ‘Te quiero’. Les digo mucho te quiero”, declaró el actor de 57 años que se mostró resignado a ver cómo sus hijas comienzan a tener sus propias vidas. En Spaceman, Sandler encarna a Jakub Prochazka, un astronauta en una misión hacia Júpiter donde es el único tripulante. La película marca una de las varias colaboraciones en pantalla entre Sandler y sus hijas, quienes, junto con su madre y esposa de Sandler, Jackie, de 49 años, han participado en diversos proyectos. ¡No estás invitada a mi bat mitzvah! y Leo, son las cintas donde la menor de las hijas de Adam ha participado, mientras que Sadie y su esposa Jackie han acompañado al actor en varias producciones como las dos entregas de Son Como Niños y la tetralogía de Hotel Transilvania. Sin embargo, fue en la cinta ¡No estás invitada a mi bat mitzvah! donde la familia completa no sólo participó, sino que protagonizó esta película que narra como dos chicas judías buscan organizar la mejor fiesta de bat mitzvah, generando todo un drama escolar.

Stacy y Lydia son mejores amigas y siempre soñaron con celebrar su bat mitzvá a lo grande. Pero todo se complica cuando, entre risas y enredos, un chico popular de la escuela pone en riesgo ese momento tan importante... y su amistad (Netflix)

Sammi Cohen fue el encargado de dirigir esta comedia y aseguró que trabajar con una familia completa de actores fue una experiencia que duda mucho que se llegue a repetir. Cohen destacó el gran interés que Sunny y Sadie mostraron a lo largo de la producción por la industria cinematográfica, algo que, considera el director, se lo aprendieron a su padre. Según palabras de Sammi, las hijas de Adam Sandler trabajaron más duro que todos los adultos involucrados en el proyecto, lo que considera que es una señal de la exitosa carrera que les depara. Spaceman ofrece a Adam Sandler uno de sus papeles más dramáticos hasta la fecha y cuenta con la participación de Carey Mulligan, quien interpreta a la esposa de Jakub, Lenka. La película explora la soledad y los desafíos emocionales de una misión espacial extendida, y cómo Jakub, al darse cuenta de que el matrimonio que dejó atrás quizás no lo espere a su retorno a la Tierra, lucha por reparar su relación con su esposa, con la ayuda de una criatura misteriosa llamada Hanuš cuya voz fue interpretada por Paul Dano. Dirigida por Johan Renck y escrita por Colby Day, “Spaceman” se basa en el libro de 2017 “Spaceman of Bohemia” de Jaroslav Kalfař. La película, que incluye en su elenco a actores como Kunal Nayyar, Lena Olin y Isabella Rossellini, se estrenará en Netflix el 1 de marzo.