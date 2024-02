Inversión en hidrocarburos, energía y medicina nuclear alcanzó los Bs 3.906 millones en 2023





27/02/2024 - 17:25:16

Una intensa actividad en exploración de hidrocarburos, inversión en energía renovable, avance sustancial en el proceso de industrialización del litio y consolidación de la red de centros de medicina nuclear y radioterapia fueron destacados en la Rendición Pública de Cuentas Final 2023 del Ministerio de Hidrocarburos y Energías. La inversión pública de la entidad alcanzó los Bs 3.906,79 millones, lo que equivale al 71% de los recursos programados para la gestión 2023, informó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, en el acto de informe realizado en San José de Chiquitos, Santa Cruz. En el ámbito de hidrocarburos, la inversión ejecutada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) alcanzó los $us 539,74 millones. Según el desglose, $us 35 millones invirtieron las empresas operadoras, $us 238,62 millones las empresas filiales y subsidiarias, y $us 265,7 millones invirtió YPFB Casa Matriz. Del total de la inversión, $us 259,4 millones (48%) fueron destinados al área de exploración; $us 104,3 millones (19%) a la explotación; y $us 62,81 millones (12%) a distribución. En transporte se invirtieron $us 46,54 millones (9%); en plantas de industrialización $us 36,43 millones (7%) y en refinación $us 21 millones (4%), entre las más importantes. En el sector eléctrico, la inversión ejecutada alcanzó los Bs 2.479 millones. De este total, Bs 1.207 millones (48,7%) corresponden a generación; Bs 865 millones (34,9%) a distribución y Bs 398 millones (16%) a transmisión. Dentro del monto total, Bs 1.027 millones (41%) fueron ejecutados por ENDE Corporación y Bs 1.452 millones (59%) por las empresas filiales. Entre los proyectos ejecutados destacan los de generación eólica, solar y geotérmica, así como la ampliación de líneas de transmisión que fortaleció la infraestructura eléctrica y la ampliación y renovación de líneas de media y baja tensión. En el sector evaporíticos y litio, en el marco de la política orientada al desarrollo de ciencia y tecnología para la industrialización, el Gobierno, a través de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), llevó a cabo una inversión de Bs 460 millones. Para los salares de Coipasa (Oruro) y Pastos Grandes (Potosí), YLB presentó los resultados de la cuantificación de recursos de litio, los cuales ascienden a 2 millones de toneladas, sumándose a los 21 millones de toneladas ya existentes en el salar de Uyuni (Potosí). “Esto da un total aproximado de 23 millones de toneladas de litio”, ponderó Molina. En relación con el sector nuclear, el ministro informó que la inversión ejecutada hasta diciembre de 2023 ascendió a Bs 342,22 millones. De esa cifra, Bs 254,95 millones se destinaron al Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (CIDTN), Bs 73,51 millones a la Red de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, y Bs 13,75 millones a la implementación del programa nuclear boliviano.