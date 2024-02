CC advierte a la CAF que no se aprobó crédito en Diputados y que no se deje sorprender





27/02/2024 - 16:31:22

Erbol.- Diputados de Comunidad Ciudadana (CC) enviaron una carta a la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con el objetivo de advertirle que el proyecto de ley para el financiamiento del tramo Confital-Bombeo no ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa como sostiene el oficialismo. En la misiva, los opositores advierten al organismo internacional que no se deje sorprender con el Gobierno boliviano, porque la Asamblea no aprobó el proyecto de ley respectivo y eso puede conllevar al desconocimiento de la deuda. “… a pesar de las acciones de desinformación del Gobierno Nacional, en las sesiones de referencia, NO SE APROBÓ el referido PROYECTO DE LEY 079/2023-2024, extremo que informamos a efectos de no dejarse sorprender con acciones y/o solicitudes del actual Gobierno Nacional, o de cualquier autoridad boliviana, que conlleven el desembolso de recursos de deuda pública cuyos compromisos de pago no han sido aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional”, dice la nota firmada por la diputada Luisa Nayar y el jefe de bancada Enrique Urquidi. La polémica surge después de que la semana pasada en sesión de Cámara de Diputados, el “arcismo” dio por aprobada la ley de financiamiento de dicho tramo en una votación polémica, donde hubo un empate a 51 votos. Según el “arcismo”, la presidenta en ejercicio de la Cámara, Verónica Challco, desempató con su voto y aprobó la ley; pero la oposición señaló que en la sala estaban presentes 105 diputados, por lo cual se requería 53 votos para hacer mayoría, cifra que no se cumplió. Están en juego 176 millones de dólares que la CAF debe disponer como crédito, para financiar el proyecto carretero. En su carta enviada a la CAF, la bancada de Comunidad Ciudadana menciona que no se hubo la cantidad de votos requeridos para aprobar el proyecto de ley. Argumentaron que le hacen conocer esa información para “precautelar los intereses del pueblo boliviano”.