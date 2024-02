Gobernación cruceña: Auditorías detectan alto número de funcionarios, más de 40 deficiencias y hechos delictivos





27/02/2024 - 07:21:11

Las auditorías realizadas en la Gobernación de Santa Cruz detectaron más de 40 “deficiencias administrativas” y “hechos delictivos”, además revelaron que el personal se duplicó durante la gestión de Luis Fernando Camacho, reveló el asesor general de la Gobernación, Luis Fernando Roca. “El Gobernador Mario Aguilera dará mañana (martes) los resultados de las auditorías, pero podemos anticipar que se detectaron más de 40 deficiencias administrativas en personal, almacenes y hospitales departamentales”, explicó en el programa Desayuno Informado de Asuntos Centrales. Dijo, además, que se “detectaron situaciones delictivas en la Gobernación que se deben enfrentar de forma prioritaria”. “La auditoría general va a derivar en auditorías específicas”, precisó Roca, otrora secretario departamental de Justicia, durante la administración del exgobernador Rubén Costas (Demócratas). Rotulado como informe de confiabilidad de los estados financieros y las deficiencias de control emergente del año 2023, el documento fue presentado el pasado viernes a la parte operativa del Ejecutivo departamental. Ese trabajo también da cuenta del estado de las finanzas de la Gobernación cruceña y del crecimiento “desmesurado” del personal. “Antes teníamos 595 empleados, hoy tenemos 715 de planta; antes teníamos de 550 a 600 eventuales y hoy tenemos 940. El tema del personal ha crecido desmesuradamente porque en tres años se ha duplicado el personal eventual”, alertó. Camacho, hoy encarcelado preventivamente en el penal de Chonchocoro desde 2023 por su supuesta participación en la crisis de 2019, juró al cargo el 3 de mayo de 2021. Si bien redujo de 11 a 8 las secretarias departamentales, no hizo lo mismo con las direcciones y programas; por el contario se incrementó el personal, reveló Roca. Los “recursos económicos no acompañan ese crecimiento”, porque “si estamos gastando demasiado dinero en personal, disminuye el dinero para obras, y eso es lo que se reclama en las calles, en las provincias”, cuestionó. De hecho, de acuerdo con la autoridad, los alcaldes de los municipios rurales reclamaron porque la Gobernación habría incumplido, desde hace años, la entrega de parte de las regalías por hidrocarburos que el departamento recibe y que en su momento posibilitaron la ejecución de más de mil obras en las provincias. En este contexto, Roca enfatizó en la necesidad de “hacer una evaluación del personal que es indispensable, que es necesario, que es técnico, que cumple realmente una función que da resultados, porque lo que la gente quiere es funcionarios trabajando en algo productivo, que se vea resultados tangibles para la población, no quiere gente peguista, como decimos vulgarmente, no queremos pegas aquí, queremos gente que trabaje, si hay gente trabajando por supuesto que el sueldo está honrado y bien pagado”. “Se va a hacer esta evaluación y se va a ver dónde es necesaria esa gente, para poder generar un ahorro a la institución porque no se puede estar gastando 70 millones, cuando lo que te ingresa es 56 (millones), o sea esto ni en la familia funciona”, reflexionó. Mario Aguilera asumió el 26 de febrero como gobernador en suplencia de Santa Cruz, en cumplimiento de la sentencia constitucional 1021/2023.