Kendall Jenner y Devin Booker vuelven después de que ella dejó a Bad Bunny





26/02/2024 - 20:25:36

Kendall Jenner y su ex novio Devin Booker están reavivando su romance apenas dos meses después de que ella se separara de Bad Bunny, según los informes. Las fuentes le dijeron al sitio de noticias TMZ que la modelo y la estrella de los Phoenix Suns han estado pasando tiempo juntos últimamente, pero no se apresuran a hacer nada. Testigos presenciales dijeron al medio que incluso vieron a Kendall Jenner en Dallas esta semana mientras Devin Booker estaba en la ciudad para el partido de visitante de su equipo contra los Mavericks.

Además, la estrella de la NBA fue vista en la suite de Michael Rubin en el Super Bowl de 2024, que también es donde la estrella de The Kardashians estuvo con sus hermanas Kim y Khloé Kardashian, su mejor amiga Hailey y Justin Bieber. Los rumores de reconciliación llegan poco más de dos meses después de que Kendall Jenner y Bad Bunny terminaran su romance después de menos de un año de noviazgo. Una fuente también le dijo a Entertainment Tonight en diciembre que la estrella de reality shows y el reguetonero puertorriqueño “han estado haciendo sus propias cosas últimamente y poco a poco las cosas comenzaron a esfumarse entre ellos”. "Ambos sabían que probablemente no sería una relación para siempre y eso lo entendieron mutuamente desde el principio". La fuente agregó: "Tienen agendas muy ocupadas y saben que todavía son jóvenes y tienen mucho más que experimentar individualmente antes de establecerse". Mientras tanto, Kendall Jenner y Devin Booker han tenido una buena cantidad de altibajos durante su romance de dos años. La empresaria y el atleta provocaron por primera vez rumores de romance a principios de 2020, al comienzo de la pandemia por el Covid-19. La pareja hizo oficial su romance en Instagram para el Día de San Valentín de 2021 cuando Jenner publicó una foto de ella y Booker abrazados en las redes sociales. En octubre de 2022 se informó que la pareja se había separado. Una fuente le dijo a People que la pareja tenía "horarios increíblemente ocupados" y "decidió hacer de eso una prioridad". Después de que surgieron rumores de que la modelo estaba saliendo con Bad Bunny en febrero de 2023, Booker dejó de seguirla en Instagram. Al mes siguiente, el cantante de “Yo Perreo Sola” aparentemente se burló del jugador de basquetbol en uno de los versos de su canción Coco Chanel. En el tema, Bad Bunny canta: “No soy malo bebé, eso es un truco / Pero el sol de Puerto Rico es más cálido que el de Phoenix”, haciendo referencia al lugar dónde Booker juega.