Revelan presuntos malos tratos de Cristian Castro hacia su ex Mariela Sánchez





26/02/2024 - 20:20:25

A pesar de que Cristian Castro y Mariela Sánchez han sido muy reservados sobre los motivos de su inesperada separación, la reacción de la argentina durante su encuentro con los medios de comunicación despertó especulaciones sobre los términos de la misma. Después de que el cantante mexicano aseguró que su rompimiento fue “muy tranquilo” y que incluso “habló y terminó bien” con la asesora inmobiliaria, el programa sudamericano En Mañanísima reveló los presuntos motivos que habrían propiciado la separación de la ahora ex pareja. De acuerdo con la emisión que conduce Carmen Barbieri, Cristian Castro “le hizo algo que ya les había hecho a otras chicas que conoció en la Argentina. Acá era un amor total y absoluto, las seduce, las enamora, las encandila y cuando llega allá (a México) se transforma en una persona totalmente diferente”. Según lo relatado, “Cristian la obligaba a cocinarle para él”, a lo que la titular de la emisión replicó: “Pero che, yo le cociné 26 años a Santiago Bal. ¿Tan grave les parece una cosa así?”. No obstante, otro de los presentadores agregó: “Carmen, no es lo más agradable que te obliguen. Si vos por amor querés prepararle algo a tu novio, bueno, está bien, pero que te obliguen a hacerlo todo el tiempo es otra cosa. Por ejemplo, la obligó a hacerle una sopa de allá que le hacía la mamá, Verónica Castro. “Y no conforme con eso contrató a un chef especializado para que le enseñe a preparar platos mexicanos. Además, le hacía gestos para que le sirviera. Ni siquiera se lo decía. Era con gestos. O sea, ella tenía que estar a disposición no sólo para él, sino también para sus amigos”. A su vez, Majo Martino, otra de las panelistas del programa, relató uno de los graves incidentes que presuntamente se suscitaron durante uno de los dos conciertos que Cristian Castro y Yuri ofrecieron en el Auditorio Nacional. “Mirá Carmen, Cristian y Mariela viajaron para que ella conociera a Verónica y también porque él tenía que dar una serie de conciertos en su país. Bueno, cuestión que cuando llegó el show ella lo acompañó a él y por supuesto que tuvo una ubicación privilegiada”, inició su relato. “En el medio del recital a ella le dieron ganas de ir al baño, por lo que se levantó y fue. Él advirtió esa situación y se puso un poco nervioso. Se fue del escenario para buscarla. Y cuando la encontró no le habló en los mejores términos ni con los mejores tonos. A ver..., a ver, ¿cómo lo digo?... estaba un poco nervioso y le dijo ‘pe-u-te-a’. ¿Se entiende, no?, bueno, esas son las cosas que se tuvo que aguantar Mariela hasta que dijo basta y se fue”, detalló. Hasta el momento, Mariela Sánchez no ha brindado ninguna declaración de lo que realmente sucedió con el intérprete de Lloran las rosas, pero por su parte, Cristian confirmó que no tiene ninguna intención de volver con ella, y durante su arribo a Los Ángeles, el artista negó cualquier posibilidad de reconciliación, aunque aseguró que sigue creyendo en el amor.