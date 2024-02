Arce vuelve a denunciar boicot a la economía popular





26/02/2024 - 19:46:05

El presidente Luis Arce volvió a acusar a la oposición y a la “nueva derecha”, en alusión a evistas, de boicotear y estrangular la economía popular al bloquear la aprobación de créditos en el Legislativo, y les advirtió que el pueblo los juzgará. De acuerdo con el presidente, este boicot inició cuando se empezó a ver mejoras en la economía nacional, luego de superarse la crisis sanitaria del Covid-19 y haber garantizado la presencialidad en la educación. “Hemos logrado reactivar la economía y cuando han visto que las cosas iban bien, han empezado a boicotear, a criticar y a calumniar sin pruebas, acusaciones sin pruebas, pura mentiras, hay una fábrica de mentiras por ahí y quieren hacer creer al pueblo boliviano que el Gobierno no trabaja, que el Gobierno no tiene resultados”, cuestionó durante el acto de entrega de 234 viviendas en el distrito 7 de la ciudad de El Alto. No obstante, consideró que el pueblo mira “con sus propios ojos” los resultados de la gestión del Gobierno y cómo se está “recuperando la economía y la dignidad del pueblo boliviano”, en un contexto internacional complicado. “Nosotros nunca vamos a traicionar al pueblo boliviano, seguimos trabajando pese a todos estos estrangulamientos, estos boicots, pese a todo seguimos trabajando, seguimos haciendo obras, y aquí venimos a entregar, en la próxima fiesta en la ciudad de El Alto, más obras para nuestros hermanos alteños”, expresó. También denunció ante los alteños el freno de los legisladores que responden a Evo Morales y de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos a la aprobación de ley de créditos, que superan los $us 800 millones y que están destinados a obras de infraestructura, salud y electrificación en varios municipios del país. “Está claro que allá en la Asamblea, la oposición y la nueva derecha están tratando de boicotear la economía, pero no boicotean al Gobierno, boicotean la economía del pueblo cuando no aprueban esas leyes, más aún tratan de estrangular la economía popular, tratan de que no se hagan obras, de que no se beneficie la población, de que falte todo para luego echar la culpa al Gobierno nacional de que es un incapaz, de que no puede hacer nada”, afirmó. “Hoy no quieren aprobar créditos que benefician al pueblo boliviano, hoy esos asambleístas quieren que se aprueben primero sus leyes que les preocupa, leyes políticas. Miren la escala de valores de estos asambleístas nacionales, primero lo que a ellos les conviene y después el pueblo, ¿cómo debería ser el orden, no es primero el pueblo? hermanas y hermanas”, preguntó en otro acto donde inauguró la ampliación de Alcantarillado Sanitario VI Fase - Etapa II en beneficio de más de 687 familias.