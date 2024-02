La ciencia aclara cuántos pasos hay que caminar por día para tener buena salud





26/02/2024 - 19:39:09

En todo el mundo es una creencia muy difundida que el número promedio de pasos que una persona necesita acumular diariamente se sitúa en los 10.000 pasos. Así lo establecen los teléfonos inteligentes y aplicaciones de entrenamiento, pero lo cierto es que la cifra tendría como origen una antigua campaña publicitaria y no un verdadero objetivo de salud. Y si bien el número se ha convertido desde entonces en la meta a cumplir en el ámbito de la actividad física y la salud, lo cierto es que carece de base empírica alguna. De allí que en la última década la ciencia haya invertido esfuerzos en investigar y evaluar la relación existente entre el número de pasos diarios y variables indicativas de salud/enfermedad, como el riesgo de morir de forma prematura. Lindsay Bottoms, profesora de fisiología del ejercicio y la salud de la Universidad de Hertfordshire en el Reino Unido en una reciente entrevista a Newsweek, sostuvo que “las investigaciones han demostrado en más de una ocasión que el riesgo de mortalidad por todas las causas y de incidencia de enfermedades cardiovasculares no mejora aún después de aproximadamente 7.500 a 8.500 pasos”. Sin embargo, también varias investigaciones demostraron que alrededor de 4.400 pasos pueden causar una reducción en la mortalidad en mujeres durante un período de tiempo determinado. En agosto de 2023, investigadores analizaron 17 estudios en los que se analizaba cuántos pasos daba la gente, usualmente en el transcurso de una semana, y se hacía un seguimiento de sus resultados de salud al cabo de unos siete años. Estos llegaron a la conclusión de que el hábito de caminar algo menos de 4000 pasos al día reducía el riesgo de morir por cualquier causa, incluidas las enfermedades cardiovasculares. “Es la mejor medicina que podemos recomendar: simplemente salir a caminar”, afirmó Randal Thomas, especialista en cardiología preventiva de la Clínica Mayo que no participó en el estudio. ¿Qué ventajas tiene caminar más de 7.500 pasos cada día? En una reciente investigación se realizó una revisión sistemática de la literatura científica y metaanálisis de 12 estudios internacionales que involucraron a más de 110.000 participantes. Los resultados indicaron que la mayor parte de la reducción en el riesgo de muerte prematura se obtiene alcanzando aproximadamente 9.000 pasos al día (equivalente a unos 6,5 kilómetros), lo que supone un 60% menos de riesgo comparado con la referencia de 2.000. Y al centrarse en las probabilidades de fallecer por enfermedad cardiovascular, los investigadores vieron que la mayoría de los beneficios se observa acumulando aproximadamente 7.000 pasos (58% menos de riesgo comparado con los citados 2.000). Además, estas conclusiones están en línea con otros estudios recientes que muestran que la mayor parte de los beneficios para la salud se alcanza en menos de 10.000 pasos al día. A pesar de este cálculo, no debemos considerar los 7.000 y 9.000 pasos como cifras mágicas y objetivo común para toda la sociedad. La cantidad ideal depende de factores como la edad, la condición física, los objetivos personales y las limitaciones físicas. ¿Es beneficioso caminar 20.000 pasos al día? Como se vio, la mayoría de las principales entidades médicas, como la Asociación Americana del Corazón (AHA), suelen recomendar una cifra cercana a los 10.000 pasos al día para gozar de buena salud. Sin embargo, algunas investigaciones sugieren que 20.000 pasos diarios proporcionan beneficios adicionales: Un estudio descubrió que las mujeres que caminaban más de 19.000 pasos diarios tenían un IMC y un porcentaje de grasa corporal más bajos que las que daban 10.000 o menos. En otro estudio, los hombres que daban una media de más de 15.000 pasos diarios tenían unos niveles de presión arterial y colesterol significativamente más bajos que los hombres que caminaban menos de 5.000 pasos. Las investigaciones demuestran que una vez que supera los 10.000-12.000 pasos diarios, se sigue quemando cada vez más calorías, mientras que pasar de 10.000 a 20.000 pasos quema unas 400 calorías adicionales. Así que aunque 10.000 pasos diarios son buenos, 20.000 pasos parecen elevar los beneficios a un nivel superior. Aunque los especialistas advierten que puede llevar al sobreentrenamiento y aumentar el riesgo de lesiones. Además, dedicar más de dos horas a caminar todos los días requiere una gran dedicación y la persona puede acabar agotándose. Por otro lado, los expertos señalaron que las 400 calorías adicionales que se queman de 10.000 a 20.000 pasos deben salir de algún sitio. El hambre y la ingesta de alimentos aumentan de forma natural para compensar un gasto calórico sustancialmente mayor, y si no se presta atención, podría anular la quema de calorías comiendo más. Finalmente, las investigaciones demuestran que los beneficios para la salud y la forma física empiezan a disminuir en torno a los 10-15.000 pasos. Aunque los 20.000 siguen siendo beneficiosos, obtendrá un mayor beneficio hasta los 10.000-15.000 pasos frente a si los supera.