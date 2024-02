YPFB asegura que invirtió $us 539,74 millones en la cadena de hidrocarburos





26/02/2024 - 19:07:55

Durante 2023, YPFB invirtió $us 539,74 millones en las actividades de exploración, explotación, distribución, transporte, plantas e industrialización, refinación, almacenaje y comercialización de hidrocarburos. El 67% estuvo destinado a las tareas de exploración y explotación. “Del monto total, la mayor inversión es de $us 363,73 millones para exploración y explotación, es decir, 67% del total, porque la estatal petrolera desarrolla el Plan de Exploración del Upstream con el objetivo de incrementar las reservas de hidrocarburos”, informó el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen. Los datos fueron expuestos en la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas – Final 2023, que se desarrolló en San José de Chiquitos, Santa Cruz. En las actividades de distribución se invirtió 12% y en transporte el 9% del presupuesto. En la actualidad, el Plan de Exploración tiene 8 proyectos en elaboración y gestión de aprobación, 2 proyectos aprobados, 13 en ejecución, 18 proyectos concluidos y 1 proyecto de fuerza mayor, según datos de YPFB. Durante la pasada gestión, también fueron perforados 20 pozos en cinco departamentos del país, como parte del Plan de Reactivación del Upstream (PRU) que desarrolla la estatal petrolera desde el 2021. “Estos pozos están ubicados en diversos departamentos y tienen el objetivo de encontrar yacimientos para incrementar la producción de gas y petróleo”, explicó. Para desarrollar el PRU, se realizan estudios como aerogavimetría, geoquímica y sísmicas en una amplia área del país con potencial hidrocarburífero. “Trabajamos en busca del bienestar del país, resultado del Plan de Reactivación del Upstream es que tenemos cinco proyectos exploratorios exitosos”, afirmó. El Plan de Reactivación del Upstream busca revertir la curva de caída de los hidrocarburos, que data desde 2015, asegurar la producción y garantizar el suministro de gas para el mercado interno, industrialización y exportación. "Además, se busca inversión extrajera para potencializar (las reservas)", acotó Dorgathen.