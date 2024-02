Lo que dicen las tradiciones cristianas sobre la fecundación in vitro





26/02/2024 - 18:42:13

NY Times.- Al determinar que los embriones deben ser considerados niños, la Corte Suprema de Alabama ha hecho que los estadounidenses aborden un caos de realidades complejas relacionadas con la ley, la infertilidad, la medicina y la política. En el meollo de esta decisión, también está la teología cristiana. “La vida humana no puede ser destruida por error sin despertar la ira de un Dios sagrado”, escribió Tom Parker, el presidente del tribunal, en su fallo. Entre los cristianos conservadores, la creencia de que la vida comienza en el momento de la concepción ha sido durante muchos años una fuerza motora detrás de las políticas en contra del aborto. Entre los más fervientes opositores al aborto, esa idea también ha ocasionado una oposición absoluta a la fecundación in vitro, o FIV. “Esa es la premisa fundamental de todo nuestro movimiento”, comentó Kristan Hawkins, presidenta de Students for Life, un grupo que está en contra del aborto. Según ella, “literalmente, estamos hablando de un modelo de negocios basado en niños desechables que trata a los niños como si fueran mercancías”. Pero, con respecto a la moral de la FIV, hay una división más marcada entre los católicos y los protestantes. La doctrina católica la prohíbe de manera expresa. Los protestantes tienden a ser más abiertos, en parte debido a que no hay una estructura jerárquica de autoridad que exija que haya una doctrina común. La tradición evangélica ha construido una identidad pública a favor de la familia y los niños, y muchos seguidores se inclinan por ver la FIV como algo positivo porque gracias a ella hay más niños. Los pastores protestantes casi nunca predican sobre la fertilidad, aunque pueden predicar sobre el aborto. No obstante, el fallo del estado de Alabama “es una opinión moralmente muy honesta”, señaló Andrew Walker, profesor adjunto de ética cristiana y teología pública en el Southern Baptist Theological Seminary. Walker mencionó que este fallo muestra la relación directa entre la creencia de que la vida comienza en el momento de la concepción y el rechazo al aborto y la FIV. “Va a obligar a los cristianos conservadores a tener en cuenta su propia complicidad en la industria de la fecundación in vitro”, afirmó. Tal vez la Iglesia católica es la institución más grande del mundo que se opone a la FIV al considerar que casi todas las intervenciones modernas para la fertilidad son moralmente ilícitas. Por lo general, el proceso de la FIV incluye muchos elementos que la Iglesia católica no aprueba. Con el fin de obtener el semen, casi siempre es necesaria la masturbación (un “atentado contra la castidad”, según el catecismo o la doctrina); la fertilización del óvulo no ocurre dentro del cuerpo de la mujer, sino fuera del “acto conyugal” sacramental del sexo entre marido y mujer; además, se producen varios embriones que a menudo se destruyen o no se implantan, una “práctica abortiva”. El primer comunicado importante de la Iglesia en contra de la FIV se produjo en respuesta a la primera “bebé de probeta” del mundo, nacida en Inglaterra en el año 1978. Este documento, escrito por el cardenal Joseph Ratzinger, quien luego se convertiría en el papa Benedicto XVI, mencionaba una variedad de tecnologías para la fertilidad, entre ellas la inseminación artificial, la FIV y la gestación subrogada. El mes pasado, el papa Francisco calificó la gestación subrogada como algo “deplorable” e hizo un llamado para prohibirla en todo el mundo. No se debe convertir a un niño que aún no ha nacido “en un objeto para traficar”, dijo. Muchas personas católicas usan tratamientos anticonceptivos y de FIV, con lo que atentan contra la doctrina de la Iglesia, pero para los católicos practicantes, la oposición a la FIV forma parte de un ecosistema de creencias sobre el matrimonio, la familia y, sobre todo, el sexo. La concepción debe ser mediante el acto sexual del matrimonio y el embrión no debe estar sujeto a vejaciones por parte de los científicos “como, por ejemplo, ser pinchado e insertado”, señaló Joseph Meaney, presidente del Centro Católico Nacional de Bioética. En los casos de infertilidad, está bien usar algunas tecnologías “de apoyo”, comentó Meaney, pero no de “remplazo” como la FIV. Tal vez esa distinción parezca irrelevante, pero destaca la importancia del sexo en el catolicismo como un acto sagrado y exclusivo de una pareja casada que quiere tener hijos. Meaney explicó que él y su esposa, por ejemplo, tuvieron problemas de infertilidad y usaron algunos métodos para concebir que incluyeron una operación para tratar el tejido fibroso y masajes para los tejidos profundos. “Con los métodos de apoyo tiene que haber relaciones sexuales”, explicó. “Con los de remplazo no se lleva a cabo el acto sexual”. Pero los cristianos más conservadores no tienen contemplada la bioética de la FIV. Los evangélicos se basan por lo general en las lecturas literales de la Biblia, no en siglos de antropología y filosofía social católica. Y desde luego que la Biblia, por ser un texto antiguo, no menciona la FIV. Walker señaló que las veces que ha considerado introducir en la Convención Bautista del Sur, la denominación protestante más grande que hay, una resolución sobre la tecnología de la reproducción artificial, la reacción de sus amigos y colegas ha sido vacilante. Pero las comunidades evangélicas y católicas se han fusionado cada vez más en torno a las creencias políticas conservadoras comunes. En la actualidad, la política inevitable sobre la fertilidad en Estados Unidos podría configurar la práctica y las creencias evangélicas acerca de la FIV. Emma Waters, una investigadora adjunta en la Fundación Heritage, espera que los pastores evangélicos trabajen para ofrecer a sus iglesias capacitación sobre las razones teológicas para oponerse a la FIV, como lo han hecho los católicos. Waters ve oportunidades potenciales con los evangélicos de la generación Z que rechazan los anticonceptivos hormonales y las tantas maneras en que la tecnología se ha infiltrado en sus vidas. “La FIV es solo el inicio de las tecnologías para la reproducción”, dijo. “En definitiva, estamos muy mal preparados para enfrentar la embestida de los problemas que se aproximan”.