Diputados reinstala este martes sesión para continuar debate sobre leyes económicas y prórroga de magistrados





26/02/2024 - 15:47:41

Los diputados reinstalarán a las 14h00 de este martes la quincuagésima séptima sesión ordinaria, para continuar el debate de los restantes seis proyectos de ley sobre créditos y dos vinculados a la prórroga de mandato en el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), informó el presidente de Diputados, Israel Huaytari. “Hay un proyecto que se aprobó (el crédito de $us 176 millones para la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi en el tramo2B Confital-Bombeo), entonces, lo que nos corresponde es reinstalar, no convocar a nueva sesión, reinstalar con los puntos correspondientes el día de mañana martes”, precisó. El proyecto de ley del crédito de $us 176 millones fue aprobado la madrugada del viernes, luego de una maratónica sesión iniciada la tarde del jueves en medio de enfrentamientos e incidentes por la pretensión de los opositores y evitas de alterar el orden del día para tratar primero las normas anti prórroga. Si bien en la estación en grande obtuvo 51 a favor de la aprobación y 40 en contra, en la estación en detalle se registró un empate en 50 por la aprobación y 50 por el rechazo, lo que, en apego al reglamento, obligó a la presidenta en ejercicio de Diputados, Verónica Challco, a emitir su voto y lograr la aprobación con un voto de diferencia del proyecto de ley de crédito. Por nuevas agresiones y enfrentamientos, a las 07h00 del viernes, Challco declaró un cuarto intermedio que concluirá este martes. Los otros proyectos de ley pendientes de tratamiento en Diputados son los referidos al “Programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz” por $us 62.000.000; el “Proyecto construcción con pavimento camino Faja Norte (Yapacaní)” por $us 56.050.000; el “Programa de Electrificación Rural III” por $us 200.000.000; y el “Proyecto mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia - IDTR III” por $us 125.000.000. Además del “Proyecto mejoramiento y ampliación a 8 carriles carretera La Paz - Oruro, tramo Senkata – Apacheta” por $us 57.246.082,37; el “Programa apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19” por hasta 15.000.000.000 yenes japoneses; y el “Programa de apoyo a la preinversión para el desarrollo II” por $us 52.000.000. A la agenda se suman los proyectos de ley 073, sobre suspensión de plazos procesales, y el 075 que ordena el cese de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.