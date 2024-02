Lima: Propuesta de referendo contra Evo fue ejercicio retórico y ratifica que Morales no puede postular





26/02/2024 - 15:27:05

El País.- Después de las reacciones que surgieron por su propuesta de realizar otro referendo como del 21F, el ministro de Justicia, Iván Lima, aclaró este lunes que fue un “ejercicio retórico” para evidenciar a quienes están promoviendo otra postulación de Evo Morales. “Fue un ejercicio retórico para mostrar y informar al país de la altura de los que están promoviendo que Evo Morales puede ser reelecto. No hay ningún argumento para decir que Evo Morales pueda ser reelecto”, dijo Lima este lunes. La semana pasada, cuando se recordó el octavo aniversario del referendo de 2016, Lima planteó realizar otra consulta popular con el objetivo de dejar claro que Evo Morales no puede ser candidato. El exmandatario respondió que, con esa propuesta, se estaba reconociendo que actualmente está habilitado para ser candidato presidencial. Lima, a tiempo de aclarar el carácter de su propuesta, enfatizó que Morales no puede ser candidato debido a la sentencia constitucional 1010 de 2023. Dicha sentencia, aludida por Lima, se refiere a un Amparo presentado respecto a elecciones judiciales, en cuya parte considerativa señala que no se puede ejercer la presidencia del Estado más de dos veces de manera continua o discontinua. “Yo tengo claridad de que la sentencia 1010 del Tribunal Constitucional es definitiva y ¿por qué preguntar algo que ya está definido? El estado del derecho en este momento es que Evo Morales no puede ser más candidato. No hay por qué volver a reeditar o preguntar ese tema”, agregó Lima. Si bien el ministro Lima insiste en que la sentencia 1010 inhabilita a Evo, los seguidores de Morales y algunos juristas consideran que dicho fallo del TCP sólo menciona la limitación a la elección presidencial en el Obiter dictum (dicho de paso) y no es una decisión al respecto.