Wegovy, el medicamento contra la obesidad cuyo éxito de ventas impulsa a toda la economía de Dinamarca





26/02/2024 - 09:49:14

BBC Mundo.- En su casa en Dinamarca, Casper Nielsen saca un paquete del refrigerador y se prepara para inyectarse su siguiente dosis. "Esto es wegovy. Lo tomas cuatro veces al mes. Antes pensaba que no llegaría a los 60, que quizás no vería a mis nietos, pero ahora veo el futuro más brillante. Empecé con 159 kg. Ahora peso 93,5 kg, así que estoy muy bien", dice Nielsen, de 45 años. Impulsado por el ruido de las redes sociales y pacientes famosos como Elon Musk, wegovy es un medicamento contra la obesidad que se agota en las farmacias a pesar de llevar poco tiempo disponible y las dudas sobre la duración del tratamiento. El crecimiento de ventas globales ha sido tal que Novo Nordisk, su fabricante danés, se convirtió el año pasado en la compañía cotizada más valiosa en Europa. "Pienso que el único medicamento con el que puede compararse es la viagra", dice Kurt Jacobsen, profesor de historia de negocios en la Escuela de Negocios de Copenhague, en referencia a la popularidad de wegovy. Destinado a pacientes con obesidad severa, el ingrediente activo de wegovy es semaglutida, una sustancia que ayuda a controlar el nivel de azúcar en sangre, disminuye el apetito y aumenta la sensación de saciedad. También es el componente activo de ozempic, un medicamento empleado para tratar la diabetes tipo 2. Investigaciones sugieren que los pacientes tratados con wegovy pueden perder más del 10% de su peso corporal. Sin embargo, algunos consumidores pueden experimentar efectos secundarios como náuseas y vómitos. Algunos estudios también indican que los pacientes recuperan peso con frecuencia tras interrumpir el tratamiento. Estos problemas no han ralentizado las ventas de wegovy, que se multiplicaron por cinco en 2023. Actualmente está disponible en Dinamarca, Alemania, Islandia, Noruega, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y Reino Unido. Se espera que Japón se una a este grupo a fines de febrero. Reguladores estadounidenses, británicos y europeos indican que se administre por prescripción a pacientes que cumplen criterios específicos. ¿Qué recomienda la OMS para tratar la obesidad? Las causas de la obesidad son múltiples y complejas, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras instituciones sanitarias de referencia indican que muchas son prevenibles y reversibles. Ningún país parece haber sido capaz de reducir el crecimiento de esta dolencia considerada una epidemia. Según la OMS, la causa principal es la falta de equilibrio entre calorías consumidas y gastadas. Este desbalance se ha perpetuado por el incremento del consumo de alimentos hipercalóricos, altos en grasas y azúcares, además de la disminución de actividad física. Para disminuir el riesgo de obesidad y sobrepeso la OMS recomienda: Reducir calorías procedentes de grasas y azúcares

Aumentar la ingesta diaria de frutas, verduras, legumbres, granos enteros y frutos secos

Realizar actividad física durante 60 minutos al día para niños y 150 minutos a la semana en adultos. Distintos estudios muestran que la alimentación exclusiva con leche materna desde el nacimiento hasta los seis meses reduce el riesgo de obesidad y sobrepeso en niños. Ventas fulgurantes Las ventas fulgurantes de ambos medicamentos dispararon las ganancias de Novo Nordisk. A fines de enero la empresa anunció que sus beneficios netos se incrementaron un 51% hasta las 83.000 millones de coronas danesas (US$12.000 millones). El director de finanzas de Novo Nordisk, Karsten Munk Knudsen, admite que la gran popularidad de ozempic y wegovy tomaron a la firma por sorpresa. "La demanda en el mercado, tanto para la diabetes como para la obesidad, simplemente se incrementó mucho más de lo que predijimos", dice. Knudsen espera que las fuertes ventas continúen en 2024. "Nos encaminamos a un 18-26% de crecimiento". Está por verse si Novo Nordisk puede gestionar la demanda de wegovy, según explica Emily Field, una analista del sector farmeceútico del banco británico Barclays. "La demanda subyacente es tan abrumadora que no pueden satisfacerla lo suficiente", afirma. Knudsen reconoce que la firma no será capaz de satisfacer la demanda "a corto plazo", pero añade que se está invirtiendo mucho para expandir la capacidad fabricante. "Estamos construyendo nuevas instalaciones como nunca antes". Para Dinamarca, un país pequeño con menos de seis millones de habitantes, Novo Nordisk es tan grande que está teniendo un impacto enorme sobre la economía danesa. El crecimiento económico danés fue del 1,1% en los primeros nueve meses de 2023. Si eliminas el peso de las farmaceúticas, dominadas por Novo, la economía se habría contraído un 0,8%. Ahora el país publica estadísticas económicas por separado, sin la industria de medicamentos. ¿Qué dudas genera wegovy? Durante casi un siglo, Novo Nordisk se centró en producir insulina. Sin embargo, la empresa se transformó tras descubrir la semaglutida en 2004. Varios años después el medicamento se desarrolló como tratamiento para la diabetes. Su efecto en la pérdida de preso fue una sorpresa. La comercialización de ozempic se aprobó en 2017 en Estados Unidos y en la Unión Europea en 2018. El turno de wegovy llegó en 2021 y 2022 respectivamente. La doctora Maria Kruger, portavoz de la Sociedad Danesa de Medicina General, dice que el número de pacientes que ahora solicitan wegovy ha sorprendido a los doctores. Piensa que se necesita una guía más contundente para determinar quién debe recibirlo. "Las redes sociales están afectando a la gente. Pienso que tiene que ver con esta idea que tenemos de que el cuerpo perfecto debe ser delgado". Del mismo modo, dice que algunas personas en Dinamarca que pueden beneficiarse del medicamento lo encuentran muy caro, ya que deben pagar el precio completo. "Muchos pacientes que realmente tienen problemas de peso y no pueden trabajar y tienen alguna discapacidad física, no pueden pagar este medicamento. Pienso que esto es desigualdad en salud", dice Kruger.