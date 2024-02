La felicidad de Kim Kardashian después que Messi ingresó con su hijo al partido entre Inter Miami y LA Galaxy





26/02/2024 - 09:34:55

Infobae.- No es ninguna novedad que la incursión de Lionel Messi en Estados Unidos con la camiseta del Inter Miami generó un acercamiento por parte de las grandes figuras de dicho país al fútbol. En el agónico empate 1-1 frente a Los Ángeles Galaxy en el Dignity Health Sports Park, el astro argentino ingresó al campo de juego acompañado por el hijo de dos importantes famosos del territorio norteamericano: Kim Kardashian y Kanye West. Las Garzas optaron por utilizar la camiseta color negra con detalles rosas y fue la Pulga el encargado de encabezar a sus compañeros con la cinta de capitán y el banderín en su mano izquierda. Por el lado derecho el protagonismo se lo llevó Saint West, de 8 años de edad, al caminar junto al rosarino desde el túnel hasta la presentación de los equipos. El niño es famoso por la influencia de sus dos padres y además es un confeso seguidor de Messi. “¡Saint caminando junto a Messi en el campo esta noche en el partido entre LA Galaxy contra Inter Miami! ¡Está viviendo el sueño absoluto!”, redactó Kim sobre el emotivo momento que atravesó su hijo. No es el primer contacto entre Lionel y la familia Kardashian: ya lo habían ido a ver al ex DRV PNK Stadium en julio de 2023 e incluso se grabó el momento de extrema felicidad en el que Saint se abraza de manera desaforada con un amigo al conseguir una foto con el argentino. El niño lentamente se posiciona como un amuleto de buena suerte para Messi ya que en las dos oportunidades que estuvo cerca de Lionel, logró anotar de manera agónica. Primero de tiro libre frente al Cruz Azul en la Leagues Cup 2023 que terminó saliendo campeón el Inter Miami y anoche contra Los Ángeles Galaxy con una exquisita jugada colectiva junto a Jordi Alba para estampar el 1-1 final. Leo sumó la 23ª presentación con la camiseta rosa del combinado norteamericano y gritó el 13° gol desde que inició su estadía en Estados Unidos, que además cuenta con 7 asistencias y 1 título. Los números de su carrera son excepcionales: 823 anotaciones y 364 asistencias en 1056 encuentros. Y, en paralelo, la batalla con Cristiano Ronaldo por ser el máximo artillero de la historia continúa al rojo vivo. El portugués, de 39 años, acumula en su trayectoria 877 goles en 1208 partidos tras haber inflado la red este domingo para el triunfo de su Al Nassr ante Al Shabab por la Premier League de Arabia Saudita. El Inter Miami volverá a jugar el próximo sábado 2 de marzo en el Chase Stadium (ex DRV PNK Stadium) frente al Orlando City en lo que marcará una nueva edición del Clásico del Sol. Vale recordar que Las Garzas ganaron su primer compromiso en la MLS frente al Real Salt Lake por 2-0 como local por lo que acumulan 4 puntos actualmente en la tabla de posiciones.