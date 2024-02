No es licenciado: Evo pone en la lista de sus enemigos a Alvaro García Linera





26/02/2024 - 06:27:42

El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, puso a su exvicepresidente, Alvaro García Linera, en la lista de sus enemigos y lo acusó de no ser licenciado en matemáticas como éste afirmó durante mucho tiempo. "Me preguntó usted ¿qué es de Álvaro? yo dije, qué pena, tengo un enemigo más. No me equivoqué, ahora sí se verificó esa versión mía, se confirma. Lo que me preocupa es cómo Alvaro puede coincidir con el imperio, con la derecha y la nueva derecha ¿cómo puede coincidir? Entonces, ¿qué clase de intelectual puede ser?", afirmó el exmandatario en radio Kawsachun Coca. García Linera propuso hace unos día una renovación de candidaturas dentro del partido para las elecciones generales de 2025, sugiriendo a Rodríguez como candidato presidencial acompañado por Morales como candidato a la vicepresidencia. “En los primeros días, primeros meses, años, firmaba como ‘Licenciado Álvaro García Linera’. Yo respetaba, saludaba, ¿no iba a investigar? No me acuerdo bien, pero (recibió) una demanda, no había sido licenciado. Si uno es licenciado yo respeto, es conocimiento intelectual. Sobre esa demanda nunca pregunté, pero se cerró la demanda. A nombre del Gobierno, a nombre de Evo manipularon para imponer que no vaya al proceso de demanda de que no era licenciado”, dijo Morales el domingo en su programa de radio Kawsachun Coca. Morales aseguró que el año pasado otra vez surgió la polémica sobre García Liera y que volvió a hablarse de ese proceso, que “después ya se apagó, cómo habrá negociado”. Agregó que “tal vez el Lucho ayudó a negociar, usar a la justicia para que no lo procesen. Ahora entonces tiene que defender al Lucho o hay que atacar a Evo, hasta eso puedo pensar, me estoy imaginando. Claro, porque no creo que sea gratis esto, algo pasa”. “Álvaro dice que no soy profesional y que Andrónico es profesional, lo mismo que dijo Lucho (Arce), ‘ahora gobernamos los académicos’. No son todos académicos, será un académico y su grupo que están destrozando la economía nacional. Mucha coincidencia, entonces ¿por qué 14 años estuvo detrás del indio? ¿por oportunismo? ¿por figuración?”, cuestionó Morales.