Las operaciones con yuanes y bolivianos tendrán una comisión mucho más baja en la banca





25/02/2024 - 14:08:13

Una vez concretado el acuerdo entre el Banco Unión y el Banco de China para las exportaciones e importaciones en yuanes, se encaminará reuniones con actores productivos, exportadores e importadores para explicar las ventajas y la operativa de este nuevo circuito comercial, informó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Además, “justamente con esta firma vamos a también tener un grado de comisión mucho más bajo en las operaciones yuanes y bolivianos en comercio exterior”, explicó, teniendo en cuenta que este tema de las comisiones “ha sido un uno de los aspectos problemáticos en las últimas semanas”. El Banco Unión abrió una primera corresponsalía con el Banco Industrial y Comercial de China, la cual posibilitará operaciones directas entre yuanes y bolivianos; es decir, sin intermediación de otras entidades financieras y monedas. El convenio de corresponsalía, firmado por ambos bancos, fue entregado el viernes al ministro Montenegro, en un acto especial en la ciudad de La Paz, en presencia de ejecutivos y diplomáticos de Bolivia y China. “Más conocido como yuan, es una divisa que está en circulación en el comercio internacional ya hace mucho tiempo y, además, está entre las cinco divisas más importantes del mundo. Entonces deberíamos considerar que este elemento, este aspecto, no debería ser desaprovechado por la economía nacional”, explicó en Bolivia Tv. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la gestión 2023, Bolivia exportó a China 59 productos por casi $us 1.200 millones e importó desde este mercado asiático cerca de 4.600 productos por poco más de $us 2.400 millones. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) fijó de 5% a 10% la banda de comisiones por transferencia y giro de dólares al exterior superiores a los $us 1.000, en el marco de las medidas acordadas entre el Gobierno y el sector empresarial. "Es un hito (el acuerdo) porque va a permitir directamente hacer operaciones de comercio exterior entre yuanes y bolivianos para los operadores que hacen exportaciones e importaciones. Esto es importante porque, además, también va a moderar la comisión", insistió.