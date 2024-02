Más de 65.000 bachilleres buscan ingresar a las normales, la mayoría por estabilidad laboral no por vocación





25/02/2024 - 07:22:00

La prueba de admisión escrita para el ingreso a las 27 Escuelas Superiores de Formación de Maestros y a sus 20 Unidades Académicas se desarrolló este sábado con normalidad y transparencia. Participaron 65.673 postulantes, la mayoría está motivada por la estabilidad laboral y no la vocación, afirmó el ministro de Educación, Edgar Pary. "La prueba se ha desarrollado con toda normalidad, pues lo que siempre tiene que primar es la transparencia, tal como se ha trabajado en los procesos de institucionalización de cargos directivos y en el ascenso de categoría", aseguró. De los más de163.000 bachilleres que se graduaron en la gestión 2023, más de 65.000 se inscribieron para ingresar a las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Unidades Académicas. “Son más de 65 mil postulantes para ser maestras y maestros, es una cantidad considerable, lamentablemente no todos están dando su examen por vocación, sino mayormente la motivación es la estabilidad laboral", consideró, citado en un boletín institucional. Para la prueba escrita, las hojas de preguntas y respuestas tienen medidas de seguridad, como código QR, código alfanumérico, marca de agua, sello de seguridad, entre otras. El examen tuvo un tiempo de 2 horas, desde las 09h00 hasta las 11h00. El ingreso de los postulantes a los recintos empezó a las 06h00 y los postulantes debían portar su cédula de identidad vigente, el formulario de inscripción, además de un bolígrafo negro o azul indeleble y un tablero sin ningún tipo de marcado ni escrito. Los postulantes a las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Unidades Académicas rindieron la prueba escrita en los diferentes recintos habilitados en el territorio nacional ante la presencia de notarios y otras autoridades del ámbito estudiantil, de los magisterios urbanos y rurales, entre otros.