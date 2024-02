Prada denuncia que ambiciones personales de poder buscan la desestabilización y acortar el mandato de Arce





24/02/2024 - 16:18:06

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció este sábado que “ambiciones personales de poder” buscan la desestabilización e intentan acortar el mandato del presidente Luis Arce, sin importarles el daño económico ni los riesgos de enfrentamientos entre bolivianos. “Lo que buscan es acortar el mandato del presidente Lucho porque ya se le hace difícil esperar a las próximas elecciones. La ambición y la angurria de poder es tanta que quieren acortar el mandato de nuestro presidente con todo lo que eso va a generar, sin importar si hay enfrentamientos, sin importar que haya un perjuicio a la economía o les están abriendo el camino a la derecha fascista”, advirtió en el acto de conmemoración del 29 aniversario de la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz. En este propósito, aseguró, despliegan acciones contra la estabilidad económica y política. “Intentan boicotear la estabilidad y la esperanza de las familias, hay un intento de dar un golpe desde la Asamblea Legislativa, un golpe económico, hay un intento de dar otro golpe presionando en el Órgano Judicial, hay un intento de dar otro golpe a través de paralelismo en las organizaciones sociales”, denunció Prada. Prada aseguró que existe la decisión de dividir a las organizaciones sociales, que son los legítimos dueños del instrumento político del MAS IPSP, como a la Confederación de mujeres campesinas “Bartolina Sisa”, que, pese a los intentos, mantiene su unidad. Un congreso campesino de afín a Morales decidió un nuevo bloqueo de caminos si en 15 días no renuncian los magistrados prorrogados. La ministra denunció que de ese encuentro, donde estuvo Morales, participaron “personas acarreadas” y se lanzó la advertencia: “Ya va a salir” el Gobierno. “No lo vamos a permitir, aquí hay un pueblo digno, aquí hay un pueblo unido, que va a defender lo que nos costó recuperar, y que está en pie y está alerta contra quienes solamente por ambición de poder están intentando volver a hacernos enfrentar, y aquí estamos nosotros firmes, pensarán que saldremos huyendo como Goni, como lo hicieron algunos, no vamos a salir porque nos quedamos aquí, porque no somos ni cobardes ni traidores”, remarcó Prada. ABI