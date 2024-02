Petrobras: Nueva tecnología separará el CO2 en el fondo del mar





24/02/2024 - 11:52:35

Agencia Brasil.- La compañía Petrobras ha anunciado esta semana que, en un plazo de cuatro años, iniciará la fase piloto de un proyecto para reinyectar en el subsuelo el dióxido de carbono (CO2) extraído de los yacimientos de petróleo. Una nueva tecnología desarrollada por la empresa, denominada proyecto Hisep, permite que, a diferencia de otros procesos, la separación entre el petróleo y el dióxido de carbono, bien como la posterior reinyección del CO2, tengan lugar en el lecho marino y no en la plataforma. Actualmente, Petrobras ya reinyecta parte del CO2 en el subsuelo. La idea es que, con el proyecto Hisep, se aumente el porcentaje de reinyección. La tecnología consiste en licuar el CO2 mediante equipos submarinos que aumentan la presión sobre el gas. En forma líquida, el dióxido de carbono se reinyecta sin dispersarse en la atmósfera. La fase piloto se llevará a cabo en el yacimiento presalino de Mero, en la cuenca de Santos. Tras probar la tecnología en el laboratorio, Petrobras contratará el montaje de los equipos submarinos que llevarán a cabo las operaciones. La inversión total desde el inicio de la investigación, en 2014, hasta el comienzo de la fase piloto a mediados de 2028 debe alcanzar los US$ 1.700 millones. El CO2 es un gas que se encuentra asociado al petróleo en yacimientos subterráneos. Cuando se extrae petróleo, gran parte del gas se libera a la atmósfera. Descarbonización "Descarbonizar el negocio del petróleo es fundamental para la transición energética, porque significa que podremos seguir utilizando, aún por necesidad, hidrocarburos, petróleo y gas en nuestro día a día – y por mucho tiempo tendremos que hacerlo – sólo que con un impacto mitigado", afirmó el presidente de la compañía estatal, Jean Paul Prates. Según él, Petrobras se esfuerza por realizar una transición energética responsable, al tiempo que hace frente a presiones divergentes en cuanto al ritmo de estos cambios. Explica que algunos sectores de la sociedad exigen más velocidad en el proceso, mientras que otros demandan más lentitud. De acuerdo con el director de Ingeniería, Tecnología e Innovación de Petrobras, Carlos Travassos, el proyecto también puede proporcionar ahorro de costes respecto a las plataformas. "Gran parte de la planta de proceso [en la plataforma petrolífera], alrededor del 65%, se dedica a la separación e inyección de gas. Cuando se utiliza el Hisep, se traslada esta operación hacia el lecho marino. Con una reducción del 65% en el peso y espacio de la plataforma, esperamos una importante reducción de costes." Además, tal recorte permitirá empezar a extraer petróleo de campos que actualmente no son económicamente viables debido al alto contenido de CO2 del yacimiento. Otro punto positivo, según Travassos, es que reduce la exposición de los empleados a riesgos, ya que el proceso no ocurre en la planta de la plataforma.