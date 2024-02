Choquehuanca: No queremos jóvenes obedientes, bien educados y sumisos





23/02/2024 - 19:58:28

El Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca, participó en un encuentro con miles de estudiantes de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros del departamento de La Paz, a quienes le dijo que no "queremos jóvenes obedientes, bien educados y sumisos". El evento, denominado “Hacia el fortalecimiento del Sistema Educativo Plurinacional desde los Códigos del Vivir Bien”, se centró en analizar los avances del Sistema Educativo Plurinacional y reflexionar sobre los desafíos hacia la construcción del horizonte de vida del Vivir Bien con los futuros educadores. “Necesitamos que todos los días los jóvenes tengan desafíos, retos para ser los mejores. Necesitamos descolonizar la educación. Desde aquí, desde los jóvenes tienen que partir, desde la rebeldía, se tiene que cuestionar todo. No tenemos que apagar la rebeldía porque no queremos jóvenes obedientes, bien educados y sumisos”, manifestó el Vicepresidente, según publica la agencia ABI. Según la autoridad, el país necesita “líderes que generen respeto” y “reconozcan sus raíces”. “En algunos líderes prevalece el culto a la personalidad. El líder autoritario busca paralizar el pensamiento de nuestro pueblo. Quieren que todos repitan sus imposiciones. Encarcela la libertad de pensamiento y persigue la libertad de expresión”, acotó. Asimismo, resaltó la importancia de escuchar a todas las hermanas y hermanos para contribuir a la construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, en este caso particular, formulando políticas públicas sobre la calidad educativa desde los Códigos del Vivir Bien. “En democracia existe la palabra someter. Las minorías se someten a las mayorías. O las mayorías someten a las minorías, y someter al prójimo no es Vivir Bien”, señaló Choquehuanca, sosteniendo un ejemplar del Informe del Vivir Bien, material que fue compartido con los asistentes y cuyo contenido refleja cómo se ha avanzado en la implementación de esta filosofía de vida en nuestro país. Por otra parte, el líder nacional enfatizó la importancia de devolver el honor a la palabra. Desde su perspectiva, este es un desafío que deben asumir los líderes bolivianos “porque en la actualidad algunos utilizan la palabra solo para insultar, menospreciar, humillar, calumniar y mentir”. Finalmente, Choquehuanca convocó a la unidad y reflexionó junto a los presentes sobre que “el tiempo de hacer maldad, hacernos daño y sabotearnos debe terminar, por el bien de las nuevas generaciones”. ABI