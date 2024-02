La nueva función de WhatsApp para marcar conversaciones como no leídas





23/02/2024 - 19:19:54

Infobae.- WhatsApp, la plataforma de mensajería instantánea utilizada por millones de personas alrededor del mundo, continúa innovando en sus funciones para mejorar la experiencia de usuario. Después de que se anunciase que en marzo permitirá leer y enviar mensajes a otras plataformas sin salir de la app debido a una directriz de la UE, ahora llega una nueva opción que ya había sido muy demandada por los usuarios: el punto verde, diseñado para optimizar la gestión de mensajes y que permite a los usuarios marcar conversaciones como no leídas. Esta función de WhatsApp se perfila como una solución eficaz para aquellos que buscan organizar sus tiempos de respuesta o diferir la atención de ciertos chats sin perder el hilo de la comunicación. Lo que tienen que hacer los usuarios es elegir el chat que quieren, mantenerlo presionado y después seleccionar la opción de ‘Marcar como no leído’ que se encuentra en el menú de la esquina superior derecha. Al hacer esto, aparecerá un punto verde abajo de la hora del último mensaje que se recibió, el cual funciona como un recordatorio visual. Esta herramienta resulta muy útil en situaciones donde se recibe un mensaje importante pero no se cuenta con el tiempo para contestar en ese momento. Requisitos para activarlo Para hacer uso de esta nueva función, es necesario que los usuarios se aseguren de tener WhatsApp actualizado a la versión más reciente. Después de actualizarlo, pueden ir a su lista de chats, elegir el que quieren marcar y seguir los pasos ya descritos para marcar un mensaje como no leído. Esta funcionalidad de marcar mensajes como no leídos está disponible tanto para conversaciones individuales como para grupos. Esto permite a los usuarios gestionar de manera efectiva su lectura de mensajes, sin importar si se trata de un intercambio personal o de la dinámica de comunicación grupal. Otra forma de priorizar chats en WhatsApp Además de la capacidad de marcar mensajes como no leídos utilizando el punto verde, WhatsApp ofrece otras opciones para priorizar conversaciones. Una de estas funciones es la opción de ‘Fijar chat’, que permite a los usuarios mantener hasta tres conversaciones importantes en la parte superior de su lista de chats, independientemente de los mensajes nuevos que reciban en otras conversaciones. Esta característica es especialmente útil para asegurar un acceso rápido a chats significativos, ya sea de índole personal, grupal o profesional, facilitando así la gestión y respuesta oportuna a las comunicaciones prioritarias. Cómo fijar chats en WhatsApp Para fijar un chat en WhatsApp y mantenerlo siempre visible en la parte superior de tu lista de conversaciones, se deben seguir estos sencillos pasos: Abrir WhatsApp e ir a la pantalla principal donde se muestra la lista de todos los chats.

Buscar el chat individual o grupal que se desea fijar en la parte superior.

Mantener presionado el chat seleccionado hasta que aparezca un nuevo menú en la parte superior de la pantalla.

En el menú que aparece, se encontrarán diferentes opciones. Pulsar el icono de la chincheta, que representa la acción de fijar.

Al hacerlo, el chat seleccionado se moverá automáticamente a la parte superior de la lista de conversaciones, quedando fijado ahí.

Para confirmar que el chat ha sido fijado correctamente, se verá el icono de una chincheta junto al nombre del chat en la lista. WhatsApp solo permite fijar hasta tres conversaciones. Si se desea fijar un nuevo chat y ya se tiene tres fijados, primero el usuario deberá desfijar uno de ellos.