Evistas dan 15 días de plazo para la renuncia de magistrados y advierten con retomar bloqueos





23/02/2024 - 18:15:49

Los Tiempos.- El ampliado de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) afín a Evo Morales decidió dar un plazo de 15 días para que los magistrados prorrogados renuncien a sus cargos, caso contrario, advirtieron con retomar el bloqueo de las carreteras. El ampliado se realizó en el coliseo de la Coronilla, en Cochabamba, con la participación del presidente del MAS, Evo Morales y dirigentes afines. "Por el mandato del ampliado, los magistrados prorrogados tienen 15 días y también los asambleístas para mandar a su casa a los prorrogados, si no va a volver el bloqueo de caminos", dijo el dirigente de la Csutcn evista Ponciano Santos. Otro de los pedidos es que se renueve el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), dirigido por "el traidor Juan Carlos Huarachi". También exigirán que se les devuelva la sede de la Csutcb en La Paz y que "no se divida a las dirigencias regionales". Además, solicitarán que se solucione la falta de combustible, de dólares y la crisis económica. "Si no soluciona, que Lucho aliste sus maletas como Gonzalo Sánchez de Lozada". Asimismo, respaldaron la candidatura de Evo Morales para 2025.