¿Se aprobó el crédito en Diputados?: Oposición dice que no hubo mayoría





23/02/2024 - 17:56:58

Erbol.- La sesión de la Cámara de Diputados, desarrollada por 17 horas, ha dejado una controversia respecto a que si ha sido aprobado el proyecto de ley Construcción de la Doble Vía Caracollo – Colomi, para autorizar un crédito de 176 millones de dólares de la CAF. El ala “arcista” insiste en que el proyecto ha sido aprobado, gracias al voto de desempate de la presidenta en ejercicio de la Cámara, Verónica Challco. En la votación en detalle de la ley, realizada de madrugada, los datos del sistema de votación electrónica arrojaron que había 105 diputados presentes, de los cuales 51 votaron a favor, 51 en contra y uno se abstuvo. Challco tomó la palabra y, como presidenta, realizó el voto definitorio de forma afirmativa. Sin embargo, los opositores consideran que la ley no fue aprobada, en base a un argumento relacionado a la cantidad de diputados presentes. Según la oposición, habiendo 105 diputados presentes en la sesión, como señalaba la pantalla del sistema electrónico, la mayoría se cumple con 53 votos, pero la ley del crédito sólo recibió 51 votos, por lo tanto no debería estar aprobada. “Los miembros presentes según la votación electrónica son 105, los votos requeridos para aprobar la ley son 53”, publicó la diputada de Comunidad Ciudadana, Luisa Nayar. Su colega José Ormachea agregó que Challco habría votado dos veces y que se perdieron 10 votos. El ala “evista” también negó que la ley haya sido aprobada, porque no se llegó a los 53 votos afirmativos ni en la estación en grande ni en detalle. “Estamos alistando ya toda esta denuncia ante la presidencia de la Cámara de Diputados, además una denuncia penal por manipular el sistema electrónico de votación”, agregó Freddy Mamani. Challco sostiene que se aprobó Desde el arcismo, la presidenta en ejercicio de la Cámara, Verónica Challco, insistió en que la ley fue aprobada por su voto de desempate. Dijo que en realidad había 103 diputados cuyos votos contaron, y no así 105 como señalan los opositores. Señaló que ante el empate a 51 votos, el reglamento en su artículo 108 le ampara como presidenta camaral a definir esta situación. Consideró que la diferencia de cifra de presentes con el sistema electrónico se debería a que algunos diputados estarían durmiendo, tomando café o charlando, por lo cual no emitieron su voto. Informó que ha remitido la ley aprobada al Senado para su revisión. Instó a que la Cámara Alta se reúna si es posible el fin de semana para sancionar la norma y que sea promulgada. La sesión debe retomarse el martes, para tratar otros seis créditos internacionales y dos leyes contra la prórroga de magistrados.