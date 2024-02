Gobierno: De evidenciarse algún riesgo o conflictos Camacho no será trasladado a Santa Cruz





23/02/2024 - 17:23:13

La Policía Boliviana y personal de Inteligencia analizan si existen las condiciones para un posible traslado de Luis Fernando Camacho, detenido en la cárcel de Chonchocoro, a Santa Cruz, para su juicio por el caso denominado “Decretazo”. “Hemos pedido informes a la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana, hemos pedido los informes al Comando General de la Policía para ver si existen las condiciones de traslado de este privado de libertad hacia el departamento de Santa Cruz”, indicó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, según publica la Agencia ABI. El Tribunal de Sentencia Octavo de la capital cruceña ordenó que Camacho sea trasladado a Santa Cruz para su juicio por el proceso de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes por el Decreto Departamental 373. Del Castillo explicó que, en caso de evidenciarse algún riesgo o posibles conflictos, Camacho no será trasladado para no arriesgar la seguridad de los cruceños. “Si no existen las condiciones materiales y si eso puede generar conflictividad, evidentemente no lo vamos a hacer”, enfatizó. Remarcó que existen otros mecanismos por los que se pueden instalar los juicios o se pueden tomar declaraciones. Recordó que, en diciembre de 2022, tras la aprehensión de Camacho, se registraron movilizaciones violentas que desencadenaron en el incendio de instituciones públicas. “No por eso vamos a poner en riesgo la vida del pueblo boliviano, mucho menos la vida del pueblo cruceño”, añadió. Caso “decretazo” La ABI recuerda que el excívico cruceño es procesado por la emisión del decreto 373, en marzo de 2022, cuando viajó a Brasil. Dicha norma departamental delegaba sus funciones a su hombre de confianza, el entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, relegando de esas tareas al entonces vicegobernador Mario Aguilera y vulnerando el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Fue hasta octubre de 2023 que la Fiscalía presentó su acusación formal en contra de Camacho por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, tipificado en el artículo 153 del Código Penal. En la actualidad, Camacho tiene detención preventiva en el penal de Chonchocoro por el denominado “caso Golpe de Estado I”, proceso activado por la exdiputada Lidia Patty. Dicho juicio fue programado de manera presencial para lunes 11 de marzo. Ante esta situación, los asambleístas departamentales del MAS, Clemente Ramos, Delfi Rentería y Raquel Valencia, presentaron un recurso legal ante el cuestionado Tribunal para que se revierta la orden de traslado. ABI