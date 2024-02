Arce acusa a Mesa, al ala evista del MAS y Creemos de boicotear obras





23/02/2024 - 17:18:59

La Razón.- En un duro mensaje y refiriéndose directamente a legisladores del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) los acusó de “boicotear” las obras en la Asamblea Legislativa. “Ellos, el ala evista, lamentablemente; Creemos, nuestros verdugos en 2019, y Carlos Mesa que inicia todo el proceso del golpe de Estado, son los que no quieren obras para el pueblo, que boicotean las obras para el pueblo”, dijo en la inauguración de la construcción de un puente sobre el Río Sacambaya en Inquisivi, La Paz. El mandatario se refirió así a los proyectos de ley sobre créditos destinados a obras en varias regiones del país y cuyo debate se estancó en la Cámara de Diputados. La madrugada de este viernes, uno de ellos fue aprobada luego de una bochornosa sesión del pleno camaral. El crédito aprobado, el proyecto de Ley O79 / 2023-2024, permite la adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para financiar el “Proyecto de Construcción de la Doble Via Caracollo – Colomi: tramo 2B Confital – Bombeo”. Luego de eso, la presidenta de Diputados en ejercicio, Verónica Challco, determinó un cuarto intermedio hasta el martes. “Intereses políticos, personales e individuales y egoístas quieren sobreponerse al interés del pueblo (…). El pueblo los conoce y sabrá juzgarlos en su momento”, dijo el mandatario. Una vez más, Arce advirtió de intentos “desestabilizadores” impulsados “por la derecha y la nueva derecha” desde la Asamblea. “Creen que se juegan con el prestigio del Gobierno nacional, al que siempre tratan de decir que es inútil, que no sabe hacer las cosas y que no trabajan, pero es el juzgamiento del pueblo el que nos interesa”, arengó. «Intereses» Sin ser específico, Arce habló de los intereses electorales de algunos actores políticos. Dijo que ellos “van a venir a pedirles su voto, a pedirles su apoyo; estamos seguros que el pueblo boliviano no olvida quiénes son los que no trabajan por el pueblo y boicotean al pueblo”. Es la primera vez que Arce fustiga de manera directa a los legisladores que defienden al expresidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales, con quien, además se encuentra alejado políticamente. En repetidas ocasiones, Morales cuestionó a su otrora elogiado ministro de Economía. Criticó de él su gestión en el manejo de la economía nacional y una supuesta protección al narcotráfico. También, lo acusó de “traidor” y “derechizador” del denominado proceso de cambio. Incluso de “defenestrarlo” políticamente y de buscar su inhabilitación como candidato a las elecciones presidenciales de 2025. Cabe remarcar que Evo Morales es el único actor político que anunció su candidatura para 2025; pese a la Declaración Constitucional 1010/2023, que eliminó la reelección presidencial indefinida y declaró, además, que no es un derecho humano.