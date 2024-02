Joe Biden dijo que Vladimir Putin era un loco hijo de p...





22/02/2024 - 07:25:25

Infobae.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó duras críticas contra su par ruso, Vladimir Putin, al que tildó de “hijo de p... loco”, en un acto público de recaudación de fondos celebrado este miércoles en California. “Tenemos un hijo de p... loco como ese tipo Putin, y otros, y siempre tenemos que preocuparnos por el conflicto nuclear, pero la amenaza existencial para la humanidad es el clima”, afirmó Biden en una breve intervención ante un grupo reducido de periodistas en el evento celebrado en San Francisco. Biden empleó las siglas “SOB” en inglés, que equivalen a “son of a bitch”, una expresión vulgar que se puede traducir al español como “hijo de puta”. El mandatario estadounidense no escatimó en insultos hacia el líder ruso, al que ya había calificado de “carnicero” y “criminal de guerra” por ordenar la invasión de Ucrania en 2022. Biden anunció que este viernes Estados Unidos impondrá nuevas y severas sanciones a Rusia por la muerte en la cárcel del opositor Alexei Navalny. No es la primera vez que Biden usa un lenguaje soez en público. En enero de 2022, cuando tenía el micrófono abierto, llamó “hijo de puta” a un reportero de Fox News. El insulto de Biden tuvo lugar después de que el reportero Peter Doocy le preguntara si creía que la inflación en Estados Unidos podía suponer un “lastre político” para su partido en las elecciones legislativas que se celebrarán en noviembre en el país. “¿Va a aceptar preguntas sobre la inflación? Cree que la inflación es un lastre político de cara a las elecciones de medio término?”, le preguntó Doocy a Biden cuando el resto de sus colegas ya estaban dejando el salón de la Casa Blanca donde se hizo la conferencia de prensa. “No, es un gran valor. Más inflación”, dijo sarcásticamente Biden, antes de añadir: “Vaya un estúpido hijo de puta”. No está claro si el presidente se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido, dado que hizo su comentario cuando los periodistas estaban ya abandonando la Sala Este de la Casa Blanca, donde habían asistido al inicio de una reunión de Biden sobre cómo lograr que bajen los precios en el país.