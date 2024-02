Arce asegura que no se permitirá que grupos políticos sigan afectando el bolsillo del pueblo





22/02/2024 - 06:47:43

El presidente Luis Arce destacó este miércoles las medidas económicas adoptadas en coordinación con el empresariado privado boliviano y aseguró que no se permitirá que grupos políticos continúen afectando el bolsillo del pueblo. Fijó la postura al destacar el encuentro que tuvo este miércoles con los representantes de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) en Casa Grande del Pueblo, que estuvo precedida por similar cita con directivos de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). Arce informó que en el encuentro de este miércoles se conversó sobre “las perspectivas de la economía nacional, con base en acciones concretas y oportunas que asumimos para garantizar la estabilidad económica, y que requieren el compromiso y acompañamiento del sector privado”. “Las medidas que adoptamos en coordinación con el empresariado privado fomentan mayor producción para las exportaciones y, al mismo tiempo, garantiza el abastecimiento del mercado interno y la estabilidad de los precios en la economía nacional”, afirmó en alusión al Acuerdo económico, productivo y empresarial firmado el lunes entre el Gobierno y el empresariado. El acuerdo de 10 puntos incluye la liberación de exportaciones con agilización de trámites, la devolución inmediata de los Certificado de Devolución Impositiva (CEDEIMs) previa entrega de divisas por exportaciones, emisión de bonos del Banco Central de Bolivia (BCB) en dólares, la subasta de diésel con grandes compradores, agilización en la importación de diésel para empresas privadas destinado a consumo propio, promoción de la inversión privada en plantas de biodiesel, establecimiento de una banda de entre 5% y 10% en el cobro de comisiones para las transferencias y giros al exterior, entre otros. A partir de ello, el Gobierno Nacional y el sector empresarial acordaron “trabajar de manera continua en la implementación, evaluación y diseño de estas y otras medidas para alcanzar resultados que beneficien a la economía nacional, cuidando la estabilidad económica”. “También les explicamos el actual boicot económico que sufre el país por parte de grupos políticos que solo buscan sus intereses personales y no de la mayoría nacional, y manifestamos que no permitiremos que sigan afectando el bolsillo del pueblo boliviano”, aseguró en su post en sus cuentas en redes sociales. La Cámara de Diputados sesionará este jueves para analizar siete proyectos de ley sobre créditos, pero los “evistas” y opositores insisten en debatir, primero, dos proyectos de ley referidos a la suspensión de plazos procesales y el cese de mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.