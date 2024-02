Mario Aguilera: El 21F está registrado en la historia de la democracia de Bolivia





21/02/2024 - 19:30:44

El gobernador en ejercicio, Mario Aguilera participó está mañana de la misa solemne en la Catedral Metropolitana recordando el 21F, fecha en la que ganó el NO, para la re postulación del entonces presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera. “Indiscutiblemente esta es una fecha que está registrada en la historia de la democracia de Bolivia, una muestra que la unidad logra conseguir la verdad y la razón. El 21 de febrero debe ser importante, no solo para los cruceños, sino para el país también, debe rememorarse como un hecho de unidad y de justicia con nuestra democracia y con nuestra gente”, puntualizó Aguilera. Resaltó que a través de los años se ha ido corrigiendo acciones que no debieron llevarse a cabo y eso se vio reflejado en la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. “Ahora se está corrigiendo sobre sus pasos con esta Sentencia Constitucional, que niega la repostulación continua de nuestras autoridades en el cargo permanente. Creo que estamos de cierta forma corrigiendo errores históricos, insisto, que solo se lograron identificar y corregir con la unidad del pueblo”, acotó. Ante la consulta de que Morales busca postularse nuevamente a la Presidencia el 2025, Aguilera indicó que el pueblo ya dio su palabra y existe un marco legal que lo prohíbe. “Esperemos que estás posturas personales no arrastren la voluntad parcial del pueblo y que llegue a nuevas confrontaciones como la que hemos sufrido”, manifestó. El gobernador en ejercicio acotó que desde aquel 21 de febrero de 2016 han pasado ocho años y eso ha permitido que la democracia haya ido madurando, lo que conlleva a asumir ciertas realidades a los actores políticos. “Este es un pueblo que demanda democracia, justicia y libertad, que tiene mucho trabajo por delante y voy a insistir todo el día de hoy, porque lo tengo grabado en la cabeza el sufrimiento que pasó nuestro pueblo para mantener su democracia, esto no puede ser olvidado, debemos aprender de eso”, finalizó Aguilera.