La serie Netflix de la que todos hablan e imagina un mundo donde hay más mujeres que hombres





21/02/2024 - 18:54:23

Infobae.- “En un universo paralelo, una misteriosa pandemia ha provocado que nazcan muchísimas más niñas que niños. Cuando los hombres empiezan a escasear, se van convirtiendo en ‘tesoros nacionales’, y las mujeres deben ganarse su afecto participando en Preparadas, listas, ¡amor!, un concurso organizado por el Gobierno”, así adelanta la sinopsis de esta novedosa propuesta que llega desde Tailandia. Preparadas, listas, ¡amor! es el título de esta ficción que está causando furor en Netflix, posicionándose entre las producciones más vistas en apenas algunos días desde su estreno. Creada y dirigida por Yanyong Kuruaungkoul, esta comedia romántica de seis episodios, se adentra en un futuro distópico en el que la población masculina ha mermado drásticamente, obligando a las mujeres a competir por una oportunidad de matrimonio en una insólita granja. De esta manera 100 mujeres compiten para casarse con uno de los cinco hombres que son llamados “Los Caballeros”. El premio mayor consiste en vivir en esta granja y que el gobierno se haga cargo de los gastos de esta nueva familia. Los protagonistas, interpretados por Kemisara Paladesh como Day y Pongtiwat Tangwancharoen como Son, desentrañan las verdades ocultas tras las celebraciones manipuladas, llevando a la audiencia a un viaje de revelaciones emocionantes entretejido con humor y romance. El conflicto central de la serie “Day es una joven normal y corriente a la que eligen para participar. Cuando conoce a Son, el chico más popular del programa, saltan chispas entre ambos. Juntos descubrirán un complot que supone una amenaza no solo para su amor, sino también para el mundo que conocen”, devela el resto del adelanto. El conflicto central se despliega en un concurso de citas organizado por el Gobierno, donde Day, una joven de modesta procedencia, participa con la esperanza de ganar tratamientos médicos especializados para su hermana enferma, May (Neennara Boonnithipaisit) que padece de cáncer. A través de este concurso, la serie explora temáticas de amor, amistad, y la lucha individual contra adversidades sociopolíticas de gran escala, presentando un fuerte comentario social bajo el disfraz de entretenimiento ligero.

Los hombres son una minoría preciada a la que hay que cuidar sin más. El planteo resulta un tanto anticuado sumado a que las mujeres (no todas como es el caso de la protagonista) solo tienen como objetivo conseguir un novio para casarse. Además de los personajes principales, el elenco de Preparadas, listas, ¡amor! incluye a Naiwattanakul como Valentine, Ohmi Ryota como Jin, Trisanu Soranun como Almond, Anongnart Yusananda como Bovy, Phuriphat Jiramethapon como Max, Chayapak Tunprayoon como Paper, y Nichapalak Thongkham como Chanel. Este grupo de talentosos actores tailandeses aporta profundidad y matices a sus respectivos personajes, enriqueciendo la narrativa y fortaleciendo la conexión emocional con la audiencia. Al igual que exitosos k-dramas de Netflix como Belleza verdadera y Mi adorable demonio, la serie tailandesa aspira a replicar su éxito, esta vez presentando una mirada única dentro del género de la comedia romántica con una trama atrapante y personajes memorables. “Se ha convertido en un fenómeno”, señalan críticos especializados, destacando la habilidad de la historia para mezclar elementos de realidad, romance, comedia y suspenso de forma que captura eficazmente la atención del espectador. ¿“Preparadas, listas, ¡amor!” tendrá temporada 2? Preparadas, listas, ¡amor! no solo es un reflejo del auge de producciones internacionales en plataformas de streaming, sino que también subraya la capacidad del entretenimiento para trascender barreras culturales y geográficas, llegando a un público global con historias que, a pesar de sus específicos contextos culturales, resuenan universalmente debido a sus temas centrales humanos y emocionales. Su éxito en el Top 10 de Netflix subraya esta tendencia, marcando un notable hito para la industria del entretenimiento asiático a nivel internacional. Hasta el momento, no hay un anuncio oficial sobre el lanzamiento de la segunda temporada.